e-Devlet'i Hemen Kontrol Edin: 7 Gün İçinde İcralık Olabilirsiniz! Herkese Mesaj Gitti
GSS prim borçları, milyonlarca kişiye gönderilen SMS bildirimleriyle yeniden gündem oldu. Hemen e-devlet üzerinden borç durumlarını kontrol edin 7 gün içinde icralık olabilirsiniz...
Kaynak: Haber Merkezi
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun ödenmemesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yasal süreç başlatma hakkına sahiptir. İcra ve haciz gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için borçların zamanında ödenmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, GSS borçlarını hangi süre içerisinde ödemediği takdirde icra sürecinin başlayacağını merak ediyor.
HEMEN E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN
GSS prim borcunun olup olmadığını öğrenmenin en güvenilir yolu e-devlet sistemidir. e-devlet'e giriş yaptıktan sonra "GSS Sorgulama" bölümünden tescil ve borç sorgulama işlemleri yapılabilir. 2024 yılı itibarıyla GSS priminin ana borcu aylık 600,08 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutar brüt asgari ücretin üçte biri üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca, gecikme zammı da borç hesaplamalarına eklenmektedir.
7 GÜN İÇİNDE İCRALIK OLABİLİRSİNİZ
Kamu alacaklarıyla ilgili belirli bir prosedür izlenmektedir. Öncelikle borçluya bildirim yapılmakta ve ödeme emri gönderilmektedir. Bu aşamaların tamamlanmadan doğrudan haciz işlemi başlatılamaz. Ödeme emrinin tebliğ edilmesinin ardından, borcun 7 gün içinde ödenmemesi durumunda SGK icra sürecine geçebilir.
GSS PRİM BORU NASIL ÖDENİR?
GSS prim borcunun en güvenli şekilde ödenmesi için e-devlet üzerinden işlem yapmak önerilmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra SGK borcunuzu kredi kartı ile ödeyebilir veya bankaların resmi kanalları aracılığıyla ödeme gerçekleştirebilirsiniz.