e-Devlet'i Hemen Kontrol Edin: 7 Gün İçinde İcralık Olabilirsiniz! Herkese Mesaj Gitti

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GSS prim borcunun olup olmadığını öğrenmenin en güvenilir yolu e-devlet sistemidir. e-devlet'e giriş yaptıktan sonra "GSS Sorgulama" bölümünden tescil ve borç sorgulama işlemleri yapılabilir. 2024 yılı itibarıyla GSS priminin ana borcu aylık 600,08 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutar brüt asgari ücretin üçte biri üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca, gecikme zammı da borç hesaplamalarına eklenmektedir.