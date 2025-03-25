Dyson Almak İsteyenler Dikkat: Ücretsiz Dyson Süpürge, Saç Şekillendirici ve Hava Temizleyici Verilecek
Akbank, milyonlarca müşterisine yönelik heyecan verici bir çekiliş kampanyası başlattı. Akbank, kampanya kapsamında tam 60 şanslı kişiye Dyson markalı süpürge, saç şekillendirici ve hava temizleyici ürünlerini ücretsiz dağıtacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Akbank, bahar aylarına özel dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Banka, gerçekleştireceği çekilişle 60 şanslı kişiye Dyson markalı birbirinden değerli ürünler hediye edeceğini duyurdu. Üstelik kampanyaya katılım oldukça kolay!
4 Mart 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, "Senin için" menüsündeki "Kampanyalar ve Programlar" sekmesinden çekilişe katılım sağlayabilecek. Kampanyaya katılanlar, Dyson ürünlerinden birini kazanma şansı elde edecek.
HANGİ DYSON ÜRÜNLERİ HEDİYE EDİLECEK?
Kampanya kapsamında toplam 60 adet Dyson ürünü sahiplerini bulacak.
20 adet kablosuz ıslak ve kuru süpürge
20 adet saç şekillendirici
20 adet hava temizleyici
Akbank’ın duyurusuna göre kazanan talihliler, 22 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.