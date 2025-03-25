Dyson Almak İsteyenler Dikkat: Ücretsiz Dyson Süpürge, Saç Şekillendirici ve Hava Temizleyici Verilecek

4 Mart 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, "Senin için" menüsündeki "Kampanyalar ve Programlar" sekmesinden çekilişe katılım sağlayabilecek. Kampanyaya katılanlar, Dyson ürünlerinden birini kazanma şansı elde edecek.