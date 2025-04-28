Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu

5 DAKİKA SÜRÜYOR TAMAMEN ÜCRETSİZ

Ayrıca artık cüzdanınızda birçok kart bulundurmanıza da gerek yok. Hem TC kimlik kartı hem de ehliyetinizi tek bir kartta birleştirmeniz mümkün. Uygulamadan yararlanmak için tek yapmanız gereken Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yapmak. Üstelik ücretsiz ve sadece 5 dakikada işlem sona eriyor ve tüm kartlarınız birleşmiş oluyor. Ancak ücretsiz kart birleştirme yeni tip ehliyetler için geçerli, eğer eski tip ehliyetiniz varsa öncelikle 15 TL ödeyerek yeni ehliyet almanız gerekiyor.