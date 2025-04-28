Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu
2016 öncesi verilen sürücü belgeleri için geri sayım başladı! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025’ten sonra geçersiz olacağını duyurdu. Üstelik dileyenler, tamamen ücretsiz şekilde sadece 5 dakikada ehliyet ve kimlik kartlarını tek bir kartta birleştirebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski sürücü belgeleriyle ilgili önemli bir hatırlatma yaptı. 2016 öncesinde düzenlenen ehliyetlerin, 31 Temmuz 2025 tarihinden sonra geçersiz sayılacağı bildirildi. Yetkililer, yoğunluk yaşanmadan işlemlerin tamamlanabilmesi için vatandaşlara şimdiden başvuru yapmaları çağrısında bulundu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için erken başvurunun önemine dikkat çekildi. Vatandaşlara, Alo 199, randevu.nvi.gov.tr adresi veya e-Devlet üzerinden randevu almaları tavsiye edildi. Üstelik dileyenler, tamamen ücretsiz şekilde sadece 5 dakikada ehliyet ve kimlik kartlarını da tek bir kartta birleştirebilecek.
ESKİ EHLİYETLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Yetkililer, 2016 yılı öncesi verilen ehliyetlerin kullanım süresinin dolduğunu hatırlatarak, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Başvuru işlemlerinizi zamanında tamamlamanız için Alo 199, internet sitesi veya e-Devlet kanalıyla randevu alarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ BELLİ OLDU
Ehliyetini yenilemek isteyenler için ödenecek ücretler de açıklandı. 2025 yılı itibarıyla sürücü belgesi yenilemek isteyen vatandaşların:
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na 2 TL Vakıf Hizmet Bedeli,
Yetkili bankalara ise 13 TL Değerli Kağıt Bedeli yatırmaları gerekecek.
Başvuru sırasında ödeme makbuzlarının eksiksiz sunulması gerektiği de hatırlatıldı.
5 DAKİKA SÜRÜYOR TAMAMEN ÜCRETSİZ
Ayrıca artık cüzdanınızda birçok kart bulundurmanıza da gerek yok. Hem TC kimlik kartı hem de ehliyetinizi tek bir kartta birleştirmeniz mümkün. Uygulamadan yararlanmak için tek yapmanız gereken Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yapmak. Üstelik ücretsiz ve sadece 5 dakikada işlem sona eriyor ve tüm kartlarınız birleşmiş oluyor. Ancak ücretsiz kart birleştirme yeni tip ehliyetler için geçerli, eğer eski tip ehliyetiniz varsa öncelikle 15 TL ödeyerek yeni ehliyet almanız gerekiyor.
KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.
TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme seçeneğine tıklayın.
Çıkan ekranı onaylayın.
Kişisel bilgilerinizi girin.
İl ve ilçe seçin.
Adına randevu alınan kişiyi seçin.
Randevu saatini seçin.
HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Eğer yeni kimlik kartına ve yeni sürücü belgesi bulunuyorsa kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için herhangi bir belgeye gerek yok. Yeni kimliği ve yeni ehliyeti yetkiliye verdikten sonra birleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderilmiş olacak.