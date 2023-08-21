Düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu: Faiz oranı ve vade sayısı ne olacak?

YENİ KONUT KREDİSİ GELİYOR

Bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni konut kredisi hakkında kampanya yürüttüğü belirtildi. Buna göre, ilk kez konut alacaklara devlet desteği verileceği aktarıldı.