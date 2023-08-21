Düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu: Faiz oranı ve vade sayısı ne olacak?
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, düşük faizli konut kredisine ilişkin detayları açıkladı. Kamu bankalarından kullandırılacak konut kredilerine ilişkin Babaşçu, faiz oranı ve vade sayısına ilişkin detayları da aktardı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, Merkez Bankası tahminine göre enflasyonun yıl sonu yüzde 60'a yakın olması bekleniyor.
Enflasyonla birlikte girdi maliyetlerin yükselmesi dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken, Merkez Bankası’nın da politika faiz artırımı, sadeleşme ve miktarsal sıkılaştırma adımları konut kredi faizlerini zirveye çıkardı.
KONUT KREDİ FAİZLERİNDE ARTIŞ
Enflasyon ve dövizdeki dalgalanmalar ile birlikte yurttaşlar, astronomik artış gösteren kira ve konut fiyatları karşısında ezilmeye başlarken konut kredi faizleri 2 Haziran'da yüzde 18,05 iken 4 Ağustos itibariyle yüzde 35,1'e kadar çıktı.
YENİ KONUT KREDİSİ GELİYOR
Bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni konut kredisi hakkında kampanya yürüttüğü belirtildi. Buna göre, ilk kez konut alacaklara devlet desteği verileceği aktarıldı.