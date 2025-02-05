Dünyayı Kasıp Kavurmuştu: Hasadı Başlayınca Fiyatları Resmen Çakıldı, 350 Liradan 170 Liraya Düştü
Şanlıurfalı fıstık üreticileri, geçtiğimiz yıl kilosu 350 liraya kadar yükselen fıstık fiyatlarının 2024’te 170-180 liraya kadar gerilemesiyle büyük zarar yaşadı.
Kaynak: İHA
Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Akbaş, kentte resmi kayıtlara göre 20 bin 455 fıstık üreticisinin bulunduğunu belirtti. Şanlıurfa genelinde meyve veren fıstık ağacı sayısının 24 milyon 877 bine ulaştığını dile getiren Akbaş, ağaç başına verimin ise 7,22 kilogram olduğunu açıkladı.
180 BİN TON ELDE EDİLDİ
Şanlıurfa’daki toplam fıstık ağacı sayısının 45 milyona yaklaştığını vurgulayan Akbaş, bu yılki resmi rekoltenin yaklaşık 180 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade etti. Türkiye’nin en önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’da çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini belirten Akbaş, şu değerlendirmede bulundu:
“170 LİRAYA ÇAKILDI”
Bu yıl resmi rekoltemiz yaklaşık 180 bin ton oldu. Türkiye üretiminin önemli bölümünü biz karşılıyoruz. 2023'te fıstığı kilosu 350 liradan sattık. Son bir yılda tarımsal girdi fiyatları çok arttı. Biz bu rakamın üzerinde satmayı beklerken fiyatlar 170-180 liraya çakıldı. Hasat ile fiyatlar aniden 180 liranın altına geriledi. Üreticinin beklemediği bir durumdu. Dubai çikolatası fırtınası ile 280 liraya çıktı. Bu fırtına çıkmasaydı fıstık üreticileri çok mağdur olmuştuk. Benzer fırtınalara ihtiyacımız var. Katma değer oluşturulmalı ve yeni alanlar açılmalı. Aksi halde önümüzdeki yıllarda meyve veren ağaçların artmasıyla bu sıkıntı daha fazla olacak