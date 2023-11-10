Dünyanın önde gelen bankasından 2024 için korkutan dolar tahmini: Dolar önümüzdeki yıl bu zamanlar kaç TL olur?

Uluslararası piyasaların önemli bankalarından İsviçreli UBS, TL hakkında bir rapor yayımladı.

Ekonomim'in haberine göre, UBS Çarşamba günü yayınladığı raporda, Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının 2022-23 dönemindeki ortalama yüzde 5'ten 2024 yılında yüzde 2,4'e ve 2025 yılında yüzde 3,2'ye gerileyeceğini öngördü ve "Bu gerileme, makro dengesizliklerde bir miktar düzeltmeye imkan verecek ve daha düşük enflasyon, dış açık getirecek" şeklinde değerlendirmede bulundu.