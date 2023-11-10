Dünyanın önde gelen bankasından 2024 için korkutan dolar tahmini: Dolar önümüzdeki yıl bu zamanlar kaç TL olur?
Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ve TL'nin dolar karşısında 30 bandında yaklaşmasının ardından bankacılık devi UBS, TL'nin önümüzdeki yıl sonu 39 TL olacağını söyledi.
Ekonomik buhranın giderek derinleştiği, enflasyonun peyderpey artış gösterdiği bu dönemde döviz kurları da Türk Lirası'na fark atıyor.
Dolar, euro, sterlin gibi kurlarla TL arasında uçurumun oluşmasına karşın, Merkez Bankası faiz politikasını değiştirerek faiz artışına gitse de özellikle doların ateşi sönmüyor.
TL/Dolar kuru piyasaların kapalı olduğu saatlerde 28,73 TL'yi görerek rekor kırdı.
TL/Euro kuru ise 31,03'ü test etti.
Uluslararası piyasaların önemli bankalarından İsviçreli UBS, TL hakkında bir rapor yayımladı.
Ekonomim'in haberine göre, UBS Çarşamba günü yayınladığı raporda, Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının 2022-23 dönemindeki ortalama yüzde 5'ten 2024 yılında yüzde 2,4'e ve 2025 yılında yüzde 3,2'ye gerileyeceğini öngördü ve "Bu gerileme, makro dengesizliklerde bir miktar düzeltmeye imkan verecek ve daha düşük enflasyon, dış açık getirecek" şeklinde değerlendirmede bulundu.
TL'de zayıflama evresinin durmayacağı vurgulanan raporda, Türk lirasının dolar karşısında 2024 sonunda 39 ve 2025 sonunda 48'i göreceği tahmin edildi.
İsviçreli banka, enflasyonunun 2024'ün ikinci yarısında itibaren düşmeye başlayacağını, ancak enflasyonun 2024 sonunda TCMB'nin yüzde 36 olan tahminini üzerinde yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.
Ünlü banka, Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk yarısında faizi yüzde 40 seviyesinde tutmasını beklediklerini, ancak bir başka faiz artırımı olasılığını dışlamadıklarını da vurguladı.
Son olarak UBS, "Enflasyonda 2024 üçüncü çeyrekten itibaren görülecek keskin düşüşle, TCMB para politikasını gevşetmeye başlayacak" öngörüsüne dayanarak, politika faizinin 2024 sonunda yüzde 25'e gerileyeceğini tahmin etti.