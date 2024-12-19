Dünyanın En Zengin Kedisi Oldu! Serveti Dudak Uçuklattı, Kazancıyla Birçok Ünlü İsmi Solladı

Taylor Swift, kedilerini sosyal medyada sıkça paylaşarak hayranlarıyla bu sevimli dostlarını tanıştırmayı çok seviyor. Ancak Olivia Benson, Swift'in kedileri arasında en dikkat çeken ve en çok kazancı olanı. Olivia, Swift'in "Blank Space", "Me!" ve "Karma" gibi hit şarkılarının müzik videolarında yer alarak hem Swift’in kariyerine katkı sağlıyor hem de kendi servetini büyütmeye devam ediyor.