Dünyanın En Zengin Kedisi Oldu! Serveti Dudak Uçuklattı, Kazancıyla Birçok Ünlü İsmi Solladı
Dünyaca ünlü müzisyen Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson, sadece sevimli görünüşüyle değil, aynı zamanda ciddi bir servetiyle de dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Olivia, 77 milyon sterlinlik servetiyle dünyanın en zengin kedisi unvanını taşıyor. Reklam kampanyaları ve müzik videolarıyla adeta bir yıldız olan Olivia, birçok ünlü ismi geride bırakarak servetiyle gündeme geliyor.
HOLLYWOOD’DAN TEKLİF YAĞDI
Olivia Benson, Hollywood yıldızı gibi iş teklifleri alarak sıradan bir evcil hayvan olmanın çok ötesine geçti. Keds, AT&T ve Diet Coke gibi markaların reklam kampanyalarında yer almanın yanı sıra, Taylor Swift'in müzik videolarında da sıkça görünen Olivia, başarısıyla sahibinin gölgesinden çıkarak kendi yıldızını parlatıyor. Özellikle bir Diet Coke reklamında, Swift'in etrafını saran sevimli kediler arasında yer alarak hafızalara kazındı.
ÜNLÜLER DÜNYASINDA ZİRVEYE OYNUYOR
Bu servetiyle Olivia, sadece evcil hayvanlar arasında değil, ünlüler dünyasında da zirveye çıktı. Örneğin, Örümcek Adam serisinin yıldızı Tom Holland'ın 2024 yılında 30 yaş altı en zengin ünlüler listesindeki 20 milyon sterlinlik servetinin neredeyse dört katına sahip. Bu durum, Olivia'yı eğlence sektörünün en dikkat çekici figürlerinden biri haline getiriyor.
Taylor Swift, kedilerini sosyal medyada sıkça paylaşarak hayranlarıyla bu sevimli dostlarını tanıştırmayı çok seviyor. Ancak Olivia Benson, Swift'in kedileri arasında en dikkat çeken ve en çok kazancı olanı. Olivia, Swift'in "Blank Space", "Me!" ve "Karma" gibi hit şarkılarının müzik videolarında yer alarak hem Swift’in kariyerine katkı sağlıyor hem de kendi servetini büyütmeye devam ediyor.