Dünyanın En Zengin 10 Kişisinin Toplam Servetleri Ağızları Açık Bıraktı! Böylesi Görülmedi: Tarihi Seviyeye Ulaştı
Dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti, son hesaplamalara göre tarihi bir seviyeye ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli teknoloji devi Elon Musk, 385 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korurken, milyarderler arasındaki büyük servet farkları da dikkat çekti.
MUSK ZİRVEYİ BIRAKMADI
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, 385 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor. Özellikle elektrikli araç ve uzay teknolojilerine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Musk, dijitalleşme ve yapay zekâ alanındaki atılımlarıyla servetini artırmayı sürdürüyor.
ZUCKERBERG İKİNCİLİĞE GERİLEDİ
Facebook’un çatı şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, 241 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer alırken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise 237 milyar dolarlık varlığıyla üçüncü sıraya yerleşti. Her iki isim de teknoloji ve e-ticaret alanındaki büyümeleriyle servetlerini katlamaya devam ediyor.
AVRUPA'NIN EN ZENGİN İSMİ OLDU
Lüks tüketim sektörünün önde gelen isimlerinden Bernard Arnault, 196 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada yer alıyor. LVMH markalarının sahibi olan Arnault, Avrupa’nın en zengin kişisi konumunda bulunuyor.
TEKNOLOJİ DÜNYASI LİSTEDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Dünyanın en zenginleri listesinde teknoloji liderlerinin ağırlığı hissediliyor. Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, 192 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer alırken, Microsoft’un kurucusu Bill Gates 168 milyar dolarlık varlığıyla altıncı sırada bulunuyor. Google’ın kurucularından Larry Page 162 milyar dolar, Sergey Brin ise 153 milyar dolarlık servetleriyle ilk 10 içinde yer alıyor.
ABD’li ünlü yatırımcı Warren Buffett, 150 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu sırada bulunurken, eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer 143 milyar dolarlık varlığıyla listenin son basamağında yer aldı.
10 KİŞİNİN TOPLAM SERVETİ 2,87 TRİLYON DOLARI AŞTI
Dünyanın en zengin 10 isminin toplam serveti 2,87 trilyon doları aşarken, bu rakam küresel servet dağılımındaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne seriyor. Teknoloji, dijital medya ve lüks sektörlerinde dev yatırımlarına devam eden milyarderler, servetlerini her geçen yıl daha da artırıyor.