Dünyanın En Zengin 10 Kişisinin Toplam Servetleri Ağızları Açık Bıraktı! Böylesi Görülmedi: Tarihi Seviyeye Ulaştı

10 KİŞİNİN TOPLAM SERVETİ 2,87 TRİLYON DOLARI AŞTI

Dünyanın en zengin 10 isminin toplam serveti 2,87 trilyon doları aşarken, bu rakam küresel servet dağılımındaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne seriyor. Teknoloji, dijital medya ve lüks sektörlerinde dev yatırımlarına devam eden milyarderler, servetlerini her geçen yıl daha da artırıyor.