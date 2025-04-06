Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı

LİSTEDEN DÜŞENLER VE YENİ GELENLER

Avustralyalı maden kralı Gina Rinehart, demir cevheri fiyatlarındaki düşüşle ilk 10’dan çıkarken, Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott da hayırsever bağışlarıyla listedeki yerini kaybetti. Onların yerini Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates (30,4 milyar dolar) ve hedge fon efsanesi Jim Simons’un dul eşi Marilyn Simons (31 milyar dolar) aldı. Yeni isimler arasında ilaç milyarderi Martine Rothblatt (2,9 milyar dolar) ve Rus kozmetik girişimcisi Tatiana Volodina (1 milyar dolar) da var.