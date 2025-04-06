Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı
Forbes’un 2025 milyarderler listesi açıklandı ve kadın milyarderlerin sayısı dikkat çekti. Geçen yıl 369 olan kadın milyarder sayısı bu yıl 406’ya yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplam 3.028 milyarderin yer aldığı listede kadınlar, yüzde 13,4’lük payla varlıklarını artırdı. En zengin 10 kadından 9’u servetini miras yoluyla elde ederken, zirvede Walmart varisi Alice Walton yer aldı. İşte 7 Mart 2025 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kadını ve hikayeleri…
ZİRVEDE YİNE ALICE WALTON
Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı Alice Walton, 101 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını unvanını geri aldı. Geçen yıl bu unvanı L’Oréal varisi Francoise Bettencourt Meyers’e kaptıran Walton, Walmart hisselerindeki yüzde 40’lık yükselişle servetine 28,7 milyar dolar ekledi. Sanat tutkusyla tanınan 75 yaşındaki Walton, Arkansas’ta kurduğu Crystal Bridges Sanat Müzesi ile dikkat çekiyor.
İLK 10’DA MİRAS AĞIRLIĞI
Listede miras yoluyla zengin olanlar çoğunlukta. Bettencourt Meyers 81,6 milyar dolarla ikinci, Koch Industries’in varisi Julia Koch 74,2 milyar dolarla üçüncü, Mars şekerleme imparatorluğunun ortağı Jacqueline Mars ise 42,6 milyar dolarla dördüncü sırada. Kendi servetini yaratan tek isim ise 37,7 milyar dolarla nakliye devi MSC’nin kurucusu Rafaela Aponte-Diamant oldu.
KENDİ BAŞARISINI YAZANLAR
Listede 113 kendi kendini yetiştirmiş kadın yer alıyor. Bunlar arasında Oprah Winfrey ve Taylor Swift öne çıkıyor. Swift, Eras Turu’nun 2 milyar dolarlık rekor hasılatıyla servetini geçen yıl yüzde 45 artırdı. İsviçreli Aponte-Diamant ise nakliye sektöründeki başarısıyla beşinci sıraya yerleşti.
LİSTEDEN DÜŞENLER VE YENİ GELENLER
Avustralyalı maden kralı Gina Rinehart, demir cevheri fiyatlarındaki düşüşle ilk 10’dan çıkarken, Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott da hayırsever bağışlarıyla listedeki yerini kaybetti. Onların yerini Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates (30,4 milyar dolar) ve hedge fon efsanesi Jim Simons’un dul eşi Marilyn Simons (31 milyar dolar) aldı. Yeni isimler arasında ilaç milyarderi Martine Rothblatt (2,9 milyar dolar) ve Rus kozmetik girişimcisi Tatiana Volodina (1 milyar dolar) da var.
İŞTE EN ZENGİN 10 KADIN
Alice Walton - 101 milyar dolar (Walmart, ABD)
Francoise Bettencourt Meyers - 81,6 milyar dolar (L’Oréal, Fransa)
Julia Koch - 74,2 milyar dolar (Koch, Inc., ABD)
Jacqueline Mars - 42,6 milyar dolar (Mars Inc., ABD)
Rafaela Aponte-Diamant - 37,7 milyar dolar (MSC, İsviçre)
Savitri Jindal - 35,5 milyar dolar (Jindal Group, Hindistan)
Abigail Johnson - 32,7 milyar dolar (Fidelity, ABD)
Miriam Adelson - 32,1 milyar dolar (Las Vegas Sands, ABD)
Marilyn Simons - 31 milyar dolar (Simons Vakfı, ABD)
Melinda French Gates - 30,4 milyar dolar (Microsoft, ABD)
SERVETİN KAYNAKLARI VE HİKAYELER
Walton sanatla, Bettencourt Meyers kozmetik devi L’Oréal ile, Koch petrol ve sanayiyle zirvede. Aponte-Diamant nakliye sektöründe sıfırdan yükselirken, French Gates hayırseverlik ve yatırımlarla dikkat çekiyor. Forbes’un listesi, kadınların iş dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.