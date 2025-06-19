Dünyanın En Yaşanabilir Şehirlerinde Rekabet Kızıştı: Zirvenin Yeni Sahibi O Şehir Oldu

ENDEKS NEYE GÖRE HAZIRLANIYOR?

EIU’nun hazırladığı endeks; istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ile altyapı olmak üzere beş temel kategori üzerinden 173 şehirdeki yaşam kalitesini analiz ediyor. Kopenhag’ın zirveye yerleşmesi, planlı şehirleşmenin ve toplumsal huzurun yaşanabilirlik açısından ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.