Dünyanın En Yaşanabilir Şehirlerinde Rekabet Kızıştı: Zirvenin Yeni Sahibi O Şehir Oldu
Dünyaca saygın araştırma kuruluşu Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından açıklanan 2025 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’nde liderlik el değiştirdi. Danimarka’nın başkenti Kopenhag, önceki yılların favorisi Viyana’yı geride bırakarak listenin zirvesine oturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yılın birincisi olan Avusturya'nın başkenti Viyana, son dönemde artan güvenlik tehditleri nedeniyle “istikrar” kategorisinde puan kaybı yaşadı. Özellikle 2024’teki büyük çaplı bomba ihbarları ve bu yıl demiryolu istasyonuna yönelik ortaya çıkarılan saldırı planı, şehirdeki genel güvenlik algısını olumsuz etkiledi.
İSTİKRAR VE ALTYAPI ŞAMPİYONU OLDU
Kopenhag’ın liderliğe yükselmesinde, toplumsal huzurun korunması ve altyapı yatırımlarındaki başarısı etkili oldu. Şehir, istikrar, eğitim kalitesi ve ulaşım altyapısı gibi temel alanlarda en yüksek puanları aldı. Aynı zamanda çevre bilinci ve yaşam kalitesiyle de örnek bir kent olarak öne çıktı.
İLK 10 ŞEHİR AÇIKLANDI
2025 listesinde öne çıkan ilk 10 şehir şöyle sıralandı:
Kopenhag (Danimarka)
Viyana (Avusturya)
Zürih (İsviçre)
Melbourne (Avustralya)
Cenevre (İsviçre)
Sidney (Avustralya)
Osaka (Japonya)
Auckland (Yeni Zelanda)
Adelaide (Avustralya)
Vancouver (Kanada)
AVRUPA VE KANADA GERİLEDİ
Rapora göre, Batı Avrupa şehirleri istikrar puanlarında yaşanan düşüş nedeniyle sıralamada geriledi. Suç oranlarındaki artış, antisemitik saldırılar ve kitlesel protestolar bu düşüşte etkili oldu. Londra, Manchester ve Edinburgh gibi Birleşik Krallık şehirleri; Calgary ve Toronto gibi Kanada şehirleri de ilk 10’un dışında kaldı. Vancouver ise Kanada’dan listede kalan tek şehir olmayı başardı.
SÜRPRİZ YÜKSELİŞ
En dikkat çekici sıçrama ise Suudi Arabistan’ın Al Khobar kentinden geldi. Sağlık ve eğitim altyapısındaki gelişmeler sayesinde şehir 135. sıraya kadar yükseldi. Endeksin en altında ise yine Suriye’nin başkenti Şam yer aldı. Ülkede siyasi rejimdeki değişime rağmen sağlık ve kamu hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle Şam, listenin en yaşanmaz şehri olmaya devam etti.
ENDEKS NEYE GÖRE HAZIRLANIYOR?
EIU’nun hazırladığı endeks; istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ile altyapı olmak üzere beş temel kategori üzerinden 173 şehirdeki yaşam kalitesini analiz ediyor. Kopenhag’ın zirveye yerleşmesi, planlı şehirleşmenin ve toplumsal huzurun yaşanabilirlik açısından ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.