Dünyanın En Pahalı Maddesi Bakın Neymiş: Adını Daha Önce Hiç Duymadınız! 1 Gramı Bile 3,7 Milyar TL
Satın alabileceğiniz en pahalı şey, bir mücevher, bir metal hatta bir saray bile değil. Muhtemelen bu maddenin adını hiç duymadınız... Dünyanın en pahalı maddesi bakın neymiş...
Kaynak: Haber Merkezi
Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren, 106 milyon pound (yaklaşık 3.7 milyar TL) ile dünyanın en pahalı maddesi olarak öne çıkıyor. Peki, bu madde neden bu kadar değerli ve ne gibi faydalar sağlıyor?
Bu maddenin en heyecan verici potansiyeli, son derece hassas atomik saatlerin üretimi için kullanılması. Geleneksel atomik saatler, genellikle oda büyüklüğünde olup, atomların titreşimlerini kullanarak zamanı ölçüyor. Oxford'daki bilim insanları, bu teknolojiyi daha taşınabilir hale getirerek cep telefonlarına sığabilecek boyutlarda mini atomik saatler geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu yenilik, GPS sistemlerinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Mevcut GPS sistemleri birkaç metre hassasiyet sunarken, yeni mini atomik saatler sayesinde bu hassasiyet milimetre seviyesine indirilebilecek. Bu gelişme, otonom araçların izlenebilirliğini büyük ölçüde artırabilir ve araçların güvenli sürüşünü sağlamak için kritik bir adım olabilir.
Bilim insanları, bu yeni teknolojinin sürücüsüz araçlar için büyük bir devrim yaratacağını vurguluyor. Mini atomik saatlerle, araçlar tünellerde veya zayıf GPS sinyali alanlarında bile güvenli bir şekilde izlenebilir, bu da sürüş kontrolünü daha güvenli hale getirecek. Bu sayede, otonom araçların gelecekteki gelişimi için sağlam bir temel oluşturulmuş olacak.