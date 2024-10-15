Dünyanın En Pahalı Maddesi Bakın Neymiş: Adını Daha Önce Hiç Duymadınız! 1 Gramı Bile 3,7 Milyar TL

Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren, 106 milyon pound (yaklaşık 3.7 milyar TL) ile dünyanın en pahalı maddesi olarak öne çıkıyor. Peki, bu madde neden bu kadar değerli ve ne gibi faydalar sağlıyor?