Dünyanın En İyi Şehirleri Listelendi: Türkiye’den O Şehir Bakın Kaçıncı Sıraya Yerleşti

Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance ve araştırma şirketi Ipsos, "2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporunu yayımladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın En İyi Şehirleri Listelendi: Türkiye’den O Şehir Bakın Kaçıncı Sıraya Yerleşti - Resim: 1

Yaşanabilirlik, çekicilik ve refah düzeyine göre değerlendirilen şehirler, 30 farklı ülkede 22 bin kişinin katılımıyla hazırlanan ankette sıralandı. İlk 10 şehrin altısının Avrupa'da yer alması dikkat çekerken, İstanbul’un listede kaçıncı sırada olduğu merak konusu oldu. İşte dünyanın en iyi şehirleri sıralaması:

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Dünyanın En İyi Şehirleri Listelendi: Türkiye’den O Şehir Bakın Kaçıncı Sıraya Yerleşti - Resim: 2

DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 ŞEHRİ

Sydney – Avustralya

Berlin – Almanya

Barcelona – İspanya

Madrid – İspanya

Roma – İtalya

Singapur

Tokyo – Japonya

Paris – Fransa

New York – ABD

Londra – İngiltere

LONDRA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Londra, "Dünyanın En İyi Şehirleri" sıralamasında 2025 yılında da zirveyi bırakmadı. Üst üste 10. kez listenin birinci sırasında yer alarak global çekiciliğini ve etkisini bir kez daha kanıtladı.

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Dünyanın En İyi Şehirleri Listelendi: Türkiye’den O Şehir Bakın Kaçıncı Sıraya Yerleşti - Resim: 3

İSTANBUL KAÇINCI SIRADA?

Rapora göre, İstanbul listenin 28. sırasında bulunuyor. Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul için, "Avrupa ve Asya’yı birleştiren eşsiz bir kültür ve ticaret merkezi olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Benzersiz konumunun yanı sıra, tarihi ve turistik yerleriyle de dikkat çeken İstanbul, "Görülecek Yerler ve Simgesel Yerler" kategorisinde 10. sırada yer aldı.

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