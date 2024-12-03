Dünyanın En İyi Şehirleri Listelendi: Türkiye’den O Şehir Bakın Kaçıncı Sıraya Yerleşti

İSTANBUL KAÇINCI SIRADA?

Rapora göre, İstanbul listenin 28. sırasında bulunuyor. Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul için, "Avrupa ve Asya’yı birleştiren eşsiz bir kültür ve ticaret merkezi olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Benzersiz konumunun yanı sıra, tarihi ve turistik yerleriyle de dikkat çeken İstanbul, "Görülecek Yerler ve Simgesel Yerler" kategorisinde 10. sırada yer aldı.