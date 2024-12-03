Dünyanın En İyi Şehirleri Listelendi: Türkiye’den O Şehir Bakın Kaçıncı Sıraya Yerleşti
Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance ve araştırma şirketi Ipsos, "2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporunu yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaşanabilirlik, çekicilik ve refah düzeyine göre değerlendirilen şehirler, 30 farklı ülkede 22 bin kişinin katılımıyla hazırlanan ankette sıralandı. İlk 10 şehrin altısının Avrupa'da yer alması dikkat çekerken, İstanbul’un listede kaçıncı sırada olduğu merak konusu oldu. İşte dünyanın en iyi şehirleri sıralaması:
DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 ŞEHRİ
Sydney – Avustralya
Berlin – Almanya
Barcelona – İspanya
Madrid – İspanya
Roma – İtalya
Singapur
Tokyo – Japonya
Paris – Fransa
New York – ABD
Londra – İngiltere
LONDRA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Londra, "Dünyanın En İyi Şehirleri" sıralamasında 2025 yılında da zirveyi bırakmadı. Üst üste 10. kez listenin birinci sırasında yer alarak global çekiciliğini ve etkisini bir kez daha kanıtladı.
İSTANBUL KAÇINCI SIRADA?
Rapora göre, İstanbul listenin 28. sırasında bulunuyor. Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul için, "Avrupa ve Asya’yı birleştiren eşsiz bir kültür ve ticaret merkezi olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.
Benzersiz konumunun yanı sıra, tarihi ve turistik yerleriyle de dikkat çeken İstanbul, "Görülecek Yerler ve Simgesel Yerler" kategorisinde 10. sırada yer aldı.