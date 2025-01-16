Dünyanın En Havalı Semtleri Belli Oldu: İstanbul'dan Sadece O Semt Listeye Girdi
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, 'Dünyanın En Havalı 40 Semti' listesini açıkladı. Listede İstanbul'dan bir semt yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 'Dünyanın En Havalı 40 Semti' belli oldu. Her yıl binlerce kişinin katıldığı kapsamlı bir araştırma sonucu belirlenen bu listede, İstanbul'dan da bir semt yer aldı.
EN HAVALI SEMT BELLİ OLDU
Dünyanın en havalı semti olarak belirlenen yer ise Kolombiya'nın Medellin kentindeki Laureles oldu. İkinci sırada gece hayatı ile popüler olan İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Smithfield, üçüncü sırada ise İspanya'nın başkenti Madrid'deki Carabanchel yer aldı.
TÜRKİYE'DEN SADECE O SEMT LİSTEYE GİRDİ
Ayrıca İstanbul’dan da bir semt listeye girebildi. En havalı semtler listesine Beşiktaş'ta yer alan Bebek 32'nci sıradaki listeye girdi. Bebek Türkiye'den listeye giren tek semt oldu. Bebek'in tarihi dokusu, Boğaz manzarası, canlı sosyal hayatı ve yerel kültürünün öne çıktığı belirtildi. İstanbul'u listede temsil eden tek semt olan Bebek, böylece hem ülkemizin hem de şehrin tanıtımına büyük katkı sağladı.