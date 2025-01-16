Dünyanın En Havalı Semtleri Belli Oldu: İstanbul'dan Sadece O Semt Listeye Girdi

TÜRKİYE'DEN SADECE O SEMT LİSTEYE GİRDİ

Ayrıca İstanbul’dan da bir semt listeye girebildi. En havalı semtler listesine Beşiktaş'ta yer alan Bebek 32'nci sıradaki listeye girdi. Bebek Türkiye'den listeye giren tek semt oldu. Bebek'in tarihi dokusu, Boğaz manzarası, canlı sosyal hayatı ve yerel kültürünün öne çıktığı belirtildi. İstanbul'u listede temsil eden tek semt olan Bebek, böylece hem ülkemizin hem de şehrin tanıtımına büyük katkı sağladı.