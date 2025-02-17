Dünyanın En Değerli Yapay Zeka Şirketleri Açıklandı
CB Insights, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en değerli yapay zeka şirketlerini sıraladı. Küresel yapay zeka sektöründeki rekabetin boyutlarını ortaya koyan listede, ABD merkezli devler zirvede yer alırken, Çinli şirketler daha alt sıralarda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI, dikkat çekici bir yükselişle üst sıralarda yer alırken, 157 milyar dolarlık değeriyle zirveye oturan OpenAI, rakiplerini geride bıraktı.
İşte 2025 yılının en değerli yapay zeka şirketleri:
Minimax AI: 2,5 milyar dolar
Zhipu AI: 3 milyar dolar
Moonshot AI: 3,3 milyar dolar
Mistral AI: 7,8 milyar dolar
Cohere: 12 milyar dolar
Inflection AI: 25 milyar dolar
xAI: 50 milyar dolar
Anthropic: 60 milyar dolar
OpenAI: 157 milyar dolar