Dünyanın En Değerli Şirketi Belli Oldu! Piyasaları Çalkaladı, Zirveye Oturdu

APPLE’IN YAPAY ZEKA HAMLESİ

Son yıllarda yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Apple, "Apple Intelligence" teknolojisini tanıtarak atağa geçti. Yapay zeka destekli iPhone 16 ve uygun fiyatlı iPhone 16e modellerini piyasaya süren şirket, bu hamleyle Microsoft ve Nvidia ile olan rekabetinde gücünü yeniden artırdı.

Apple’ın piyasa değeri, son bir yılda 2,6 trilyon dolardan 3,3 trilyon dolara yükseldi. Ancak Çinli rakiplerinin yükselişi, Apple’ın akıllı telefon pazarındaki payını yüzde 20,1’den 18,7’ye geriletti.