Dünyanın En Değerli Şirketi Belli Oldu! Piyasaları Çalkaladı, Zirveye Oturdu
ABD merkezli teknoloji devi Apple, 49 yıllık tarihinde çığır açan yeniliklere imza atarak dünyanın en değerli şirketleri listesinde yeniden zirveye çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
1976’da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan Apple, Macintosh, iPod ve iPhone gibi devrim niteliğindeki ürünleriyle teknoloji dünyasında fark yarattı. 2007’de tanıtılan iPhone, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemi başlatırken, Apple'ın büyümesini hızlandırdı.
APPLE’IN YAPAY ZEKA HAMLESİ
Son yıllarda yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Apple, "Apple Intelligence" teknolojisini tanıtarak atağa geçti. Yapay zeka destekli iPhone 16 ve uygun fiyatlı iPhone 16e modellerini piyasaya süren şirket, bu hamleyle Microsoft ve Nvidia ile olan rekabetinde gücünü yeniden artırdı.
Apple’ın piyasa değeri, son bir yılda 2,6 trilyon dolardan 3,3 trilyon dolara yükseldi. Ancak Çinli rakiplerinin yükselişi, Apple’ın akıllı telefon pazarındaki payını yüzde 20,1’den 18,7’ye geriletti.
YASAL ZORLUKLAR VE REKABET DAVALARI
Teknoloji alanında liderliğini sürdüren Apple, antitröst davaları, gizlilik tartışmaları ve patent anlaşmazlıklarıyla da karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği ve ABD’de rekabet ihlalleri nedeniyle incelemeye alınan şirket, özellikle uygulama mağazası politikaları sebebiyle düzenleyici kurumların radarına girdi.