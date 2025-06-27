Dünyanın En Değerli Şirketi Artık Değişti! Bir Anda Rekor Kırdı

Nvidia'nın ulaştığı 3,76 trilyon dolarlık piyasa değeri, daha önce bu unvana sahip olan Apple ve Microsoft'u geride bıraktı. Özellikle yapay zekâya yönelik donanım üretimiyle öne çıkan Nvidia, yatırımcıların yoğun ilgisiyle son dönemin en dikkat çekici yükselişlerinden birine imza attı.