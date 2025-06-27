Dünyanın En Değerli Şirketi Artık Değişti! Bir Anda Rekor Kırdı
ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, 25 Haziran'da işlem gördüğü NASDAQ borsasında tarihi bir rekora imza attı. Şirketin hisseleri seans sonunda %4,3 artışla hisse başına 154,31 dolara yükselirken, piyasa değeri 3,76 trilyon dolara ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını elde etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Nvidia'nın ulaştığı 3,76 trilyon dolarlık piyasa değeri, daha önce bu unvana sahip olan Apple ve Microsoft'u geride bıraktı. Özellikle yapay zekâya yönelik donanım üretimiyle öne çıkan Nvidia, yatırımcıların yoğun ilgisiyle son dönemin en dikkat çekici yükselişlerinden birine imza attı.
REKOR, YILLIK TOPLANTININ ARDINDAN GELDİ
Nvidia hisselerindeki bu güçlü yükselişin, şirketin CEO’su Jensen Huang’ın yıllık yatırımcı toplantısında açıkladığı yeni nesil teknolojilere dair sunumunun hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
Yapay zekâ ve yüksek performanslı işlemciler konusundaki liderliğini sürdüren Nvidia, geleceğe dönük projeksiyonlarıyla da yatırımcıların güvenini pekiştirmiş durumda.
KÜRESEL YARIŞTA LİDERLİĞİ ELE ALDI
Son aylarda çip üretimi ve yapay zekâ teknolojilerine olan küresel talebin artması, Nvidia'nın büyüme ivmesini hızlandırdı. Şirketin özellikle veri merkezleri, süper bilgisayarlar ve AI altyapısına sunduğu çözümler, teknoloji sektöründeki lider konumunu güçlendirmesine katkı sağladı.