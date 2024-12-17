Dünyanın En Değerli 20 Şirketi Açıklandı! Apple, Samsung, Google Şaşırttı, Ziraat Bankası'nın Sıralaması Şoke Etti
Visual Capitalist'in 2024 yılına ilişkin yaptığı araştırmada, dünyanın en güçlü 20 markası belirlendi. Bu şirketler, yalnızca kendi sektörlerinde lider konumda olmakla kalmayıp, küresel tüketici davranışlarını ve pazar trendlerini de şekillendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Visual Capitalist'in 2024 yılına dair gerçekleştirdiği araştırma, dünyanın en güçlü 20 markasını ortaya koydu. Bu markalar, yalnızca kendi sektörlerinde ekonomik güç merkezi olmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel ölçekte tüketici davranışlarını ve pazar trendlerini yönlendiren bir etki yaratıyor.
Dünyanın en değerli 20 şirketi, 2024 yılı boyunca hem ekonomik hem de teknolojik dönüşümlere öncülük ediyor. Capitalist.com'un haberine göre, bu şirketler sadece sektörlerinde liderlik etmekle kalmayıp, dijital dönüşümden küresel pazar dinamiklerine kadar pek çok alanda etkilerini artırarak konumlarını sağlamlaştırıyor.
LİSTEYE DAMGA VURAN ŞİRKETLER...
Araştırmada, teknoloji devlerinden finansal kuruluşlara, perakende liderlerinden enerji firmalarına kadar çeşitli sektörlerden şirketler yer aldı. İşte dünyanın en değerli 20 şirketi ve detayları...
20. HOME DEPOT – 52,8 MİLYAR DOLAR
Amerikan ev tadilatı devi Home Depot, yaklaşık 316,8 milyar $ piyasa değeriyle sektörün lideri. Şirket, ev sahipleri ve inşaat profesyonelleri için ürün ve hizmet sunmaya devam ediyor.
19. ORACLE – 53,1 MİLYAR DOLAR
318,6 milyar $ piyasa değerine sahip Oracle, bulut teknolojileri ve veritabanı yazılımlarındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
18. TESLA – 58,3 MİLYAR DOLAR
Tesla, 349,8 milyar $ piyasa değeriyle elektrikli araçlar, temiz enerji ve otonom sürüş teknolojileriyle ulaşımda devrim yaratmayı sürdürüyor.
17. MERCEDES-BENZ – 59,4 MİLYAR DOLAR
356,4 milyar $ piyasa değeri bulunan Mercedes-Benz, lüks otomobil sektöründeki öncülüğünü, yüksek performanslı elektrikli araç modelleriyle pekiştiriyor.
16. ÇİN ZİRAAT BANKASI – 60,4 MİLYAR DOLAR
362,4 milyar $ piyasa değeriyle Çin'in finans sektöründe önemli bir rol oynayan banka, ekonomik büyüme ve kalkınmayı destekleyen projelere odaklanıyor.
15. STARBUCKS – 60,7 MİLYAR DOLAR
Starbucks, 364,2 milyar $ piyasa değeriyle kahve kültürünün küresel simgesi. Şirket, sürdürülebilirlik projelerine yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor.
14. ÇİN İNŞAAT BANKASI – 65,6 MİLYAR DOLAR
393,6 milyar $ piyasa değerine sahip banka, yatırım ve varlık yönetimi çözümleriyle finansal hizmetlerde yenilikçi bir rol üstleniyor.
13. INSTAGRAM – 70,4 MİLYAR DOLAR
422,4 milyar R$ piyasa değerine ulaşan Instagram, içerik oluşturucular ve küçük işletmeler için bir iş platformu haline geldi.
12. ÇİN DEVLET ŞEBEKE ŞİRKETİ – 71,1 MİLYAR DOLAR
426,6 milyar $ piyasa değeriyle Çin'in en büyük enerji tedarikçisi, akıllı şebekeler ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle sektörü dönüştürüyor.
11. VERİZON – 71,8 MİLYAR DOLAR
Amerikan telekomünikasyon devi Verizon, 430,8 milyar $ piyasa değeriyle bağlantı hizmetlerinde liderliğini sürdürüyor.
10. ICBC – 71,8 MİLYAR DOLAR
Çin merkezli ICBC, 430,8 milyar $ piyasa değeriyle dünyanın en büyük bankası konumunda.
9. DEUTSCHE TELEKOM – 73,3 MİLYAR DOLAR
439,8 milyar $ piyasa değeriyle Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, Avrupa’da dijital hizmetlerde liderlik ediyor.
8. FACEBOOK (META) – 75,7 MİLYAR DOLAR
Meta bünyesindeki Facebook, 454,2 milyar $ piyasa değeriyle dijital ekosistemin temel taşlarından biri.
7. TİKTOK/DOUYİN – 84,2 MİLYAR DOLAR
505,2 milyar $ piyasa değerine ulaşan TikTok, içerik tüketiminde küresel ölçekte değişim yarattı.
6. WALMART – 96,8 MİLYAR DOLAR
Perakende devi Walmart, 580,8 milyar $ piyasa değeriyle fiziksel ve dijital mağazacılıkta yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam ediyor.
5. SAMSUNG – 99,4 MİLYAR DOLAR
596,4 milyar $ piyasa değeriyle Samsung, teknoloji dünyasında geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor.
4. AMAZON – 308,9 MİLYAR DOLAR
Amazon, 1,853 trilyon $ piyasa değeriyle perakende, bulut bilişim ve lojistik sektörlerinde liderliğini sürdürüyor.
3. GOOGLE – 333,4 MİLYAR DOLAR
Dijital pazarlara hakimiyetiyle Google, 2 trilyon $ piyasa değeriyle teknoloji dünyasında başı çekiyor.
2. MİCROSOFT – 340,4 MİLYAR DOLAR
2,042 trilyon $ piyasa değerine sahip Microsoft, yapay zeka ve bulut hizmetlerindeki yatırımlarıyla sektördeki liderliğini güçlendiriyor.
1. APPLE – 516,6 MİLYAR DOLAR
3,099 trilyon $ piyasa değeriyle Apple, yenilikçi ürünleri ve global etkisiyle dünyanın en değerli şirketi konumunda.