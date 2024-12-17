Dünyanın En Değerli 20 Şirketi Açıklandı! Apple, Samsung, Google Şaşırttı, Ziraat Bankası'nın Sıralaması Şoke Etti

Dünyanın en değerli 20 şirketi, 2024 yılı boyunca hem ekonomik hem de teknolojik dönüşümlere öncülük ediyor. Capitalist.com'un haberine göre, bu şirketler sadece sektörlerinde liderlik etmekle kalmayıp, dijital dönüşümden küresel pazar dinamiklerine kadar pek çok alanda etkilerini artırarak konumlarını sağlamlaştırıyor.

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