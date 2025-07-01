Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketleri Belli Oldu
2025 yılının Haziran ayı itibarıyla dünyanın en değerli teknoloji şirketleri açıklandı. Yeni liste, teknoloji devlerinin küresel ekonomideki etkisini bir kez daha ortaya koyarken, yapay zeka ve bulut bilişim yatırımlarının şirket değerlemelerindeki belirleyici rolü dikkat çekti. Zirvenin yeni sahibi Microsoft oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft, 3,64 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük teknoloji şirketi konumunu sürdürdü. Şirketin bu yükselişinde Azure bulut sistemleri ve yapay zeka alanındaki yatırımları etkili oldu. OpenAI ile geliştirilen stratejik iş birlikleri ve Satya Nadella liderliğindeki yönetişim başarısı, Microsoft'u yeniden zirveye taşıdı.
NVIDIA YAPAY ZEKA GÜCÜYLE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Listede Microsoft’un hemen ardından gelen NVIDIA, 3,61 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekti. Yapay zeka ve makine öğrenimi için kritik öneme sahip grafik işlem birimleri (GPU) ile sektördeki liderliğini pekiştiren şirket, 2024’te trilyon dolar kulübüne katılarak büyük bir ivme yakalamıştı.
APPLE, ZİRVE YARIŞINDA GERİDE KALDI
Apple, 2,99 trilyon dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı. iPhone ve diğer donanım ürünlerinde elde ettiği başarıya rağmen, tüketici elektroniği pazarındaki durgunluk ve yapay zeka yatırımlarında geç kalması Apple’ın ilk iki sıradaki yerini koruyamamasına neden oldu. Şirketin son dönemde AI alanındaki stratejisini netleştirmesiyle toparlanma sinyalleri görülüyor.
AMAZON VE ALPHABET BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Amazon, 2,26 trilyon dolar piyasa değeriyle dördüncü sırada yer alırken; Alphabet (Google) 2,07 trilyon dolarla beşinci sıraya yerleşti. Amazon’un bu büyümesinde e-ticaret gelirlerinin yanı sıra Amazon Web Services (AWS) bulut platformunun yüksek karlılığı belirleyici oldu. Alphabet ise Google Arama ve YouTube gibi platformların yanı sıra Google Cloud ve yapay zeka yatırımlarıyla değerini artırmaya devam etti.
YAPAY ZEKA VE BULUT BİLİŞİM LİDERLİĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR
Listenin genelinde, şirketlerin sıralamasını etkileyen en önemli unsur yapay zeka alanındaki ilerlemeler oldu. 2023 sonlarından itibaren hız kazanan bu alandaki yatırımlar, Microsoft ve NVIDIA gibi devleri öne çıkarırken; akıllı cihazlara dayalı iş modelini sürdüren şirketler için belirli zorluklar doğurdu.
Aynı şekilde, bulut bilişim hizmetleri de şirketlerin değerini belirleyen başlıca faktörler arasında yer aldı. Azure, AWS ve Google Cloud gibi platformlara olan kurumsal talep, bu alandaki oyuncuların değerini küresel ölçekte yukarı taşıdı.
EN DEĞERLİ 5 TEKNOLOJİ ŞİRKETİ (2025 HAZİRAN)
Microsoft: 3,64 trilyon dolar
NVIDIA: 3,61 trilyon dolar
Apple: 2,99 trilyon dolar
Amazon: 2,26 trilyon dolar
Alphabet (Google): 2,07 trilyon dolar