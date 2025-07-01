Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketleri Belli Oldu

APPLE, ZİRVE YARIŞINDA GERİDE KALDI

Apple, 2,99 trilyon dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı. iPhone ve diğer donanım ürünlerinde elde ettiği başarıya rağmen, tüketici elektroniği pazarındaki durgunluk ve yapay zeka yatırımlarında geç kalması Apple’ın ilk iki sıradaki yerini koruyamamasına neden oldu. Şirketin son dönemde AI alanındaki stratejisini netleştirmesiyle toparlanma sinyalleri görülüyor.