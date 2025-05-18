Dünyanın Dört Bir Yanındaki Turistler Oyladı: En Sevilen Ülke Belli Oldu

İLGİ HER YIL ARTIYOR

Bu büyük başarının ardında, Japonya’nın etkileyici doğası, derin tarihi dokusu, temizliğiyle öne çıkan şehir yaşamı, yüksek refah seviyesi ve ileri teknoloji altyapısı gibi birçok unsur bulunuyor. Ayrıca Japon halkının sıcak kanlılığı ve misafirlere olan nazik yaklaşımı, ülkeye olan ilgiyi her geçen yıl daha da artırıyor.