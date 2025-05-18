Dünyanın Dört Bir Yanındaki Turistler Oyladı: En Sevilen Ülke Belli Oldu

Dünyanın her köşesindeki turistlerden alınan oylarla birlikte en sevilen ülke de belli oldu. Zirve, bu yıl da değişmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın Dört Bir Yanındaki Turistler Oyladı: En Sevilen Ülke Belli Oldu - Resim: 1

Dünyanın dört bir yanından gezginlerin değerlendirmeleriyle şekillenen Conde Nast Traveler dergisinin prestijli “Readers’ Choice Awards” sonuçları açıklandı. Her yıl seyahat tutkunlarının oylarıyla belirlenen listede bu yıl da zirvenin sahibi değişmedi.

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Dünyanın Dört Bir Yanındaki Turistler Oyladı: En Sevilen Ülke Belli Oldu - Resim: 2

EN SEVİLEN ÜLKE JAPONYA OLDU

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Conde Nast Traveler okurları, 2024 yılı için en iyi turizm destinasyonu olarak Japonya’yı seçti. İsviçre, Fransa, Tayland ve Yeni Zelanda gibi seyahat dünyasının favori adresleri sıralamada güçlü yer edinmiş olsa da Japonya açık farkla listenin ilk sırasında yer aldı.

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Dünyanın Dört Bir Yanındaki Turistler Oyladı: En Sevilen Ülke Belli Oldu - Resim: 3

İLGİ HER YIL ARTIYOR

Bu büyük başarının ardında, Japonya’nın etkileyici doğası, derin tarihi dokusu, temizliğiyle öne çıkan şehir yaşamı, yüksek refah seviyesi ve ileri teknoloji altyapısı gibi birçok unsur bulunuyor. Ayrıca Japon halkının sıcak kanlılığı ve misafirlere olan nazik yaklaşımı, ülkeye olan ilgiyi her geçen yıl daha da artırıyor.

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