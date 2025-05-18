Dünyanın Dört Bir Yanındaki Turistler Oyladı: En Sevilen Ülke Belli Oldu
Dünyanın her köşesindeki turistlerden alınan oylarla birlikte en sevilen ülke de belli oldu. Zirve, bu yıl da değişmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanından gezginlerin değerlendirmeleriyle şekillenen Conde Nast Traveler dergisinin prestijli “Readers’ Choice Awards” sonuçları açıklandı. Her yıl seyahat tutkunlarının oylarıyla belirlenen listede bu yıl da zirvenin sahibi değişmedi.
EN SEVİLEN ÜLKE JAPONYA OLDU
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Conde Nast Traveler okurları, 2024 yılı için en iyi turizm destinasyonu olarak Japonya’yı seçti. İsviçre, Fransa, Tayland ve Yeni Zelanda gibi seyahat dünyasının favori adresleri sıralamada güçlü yer edinmiş olsa da Japonya açık farkla listenin ilk sırasında yer aldı.
İLGİ HER YIL ARTIYOR
Bu büyük başarının ardında, Japonya’nın etkileyici doğası, derin tarihi dokusu, temizliğiyle öne çıkan şehir yaşamı, yüksek refah seviyesi ve ileri teknoloji altyapısı gibi birçok unsur bulunuyor. Ayrıca Japon halkının sıcak kanlılığı ve misafirlere olan nazik yaklaşımı, ülkeye olan ilgiyi her geçen yıl daha da artırıyor.