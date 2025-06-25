Dünyanın Dört Bir Yanında Resmen Tescillendi: Turistler Türk Lezzetinin Peşine Düştü! Kilosu 1.700 Liradan Satılıyor

Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) girişimleriyle yürütülen başvuru süreci başarıyla sonuçlanırken, ürün artık sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de Gaziantep’e ait tescilli bir marka olarak tanınacak.

GTB tarafından 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla ulusal düzeyde tescil ettirilen Antep Fıstık Ezmesi, 2023 yılında yapılan AB başvurusunun ardından Avrupa Birliği Komisyonu’ndan da onay aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Avrupa’dan gelen tescilin hem ürünün itibarını artırdığını hem de Gaziantep’in gastronomi alanındaki liderliğini pekiştirdiğini ifade etti.

Akıncı, “Antep Fıstık Ezmemiz artık sadece Türkiye’de değil, dünyada da şehrimizin ismiyle özdeşleşen bir marka haline geldi. Umuyorum ki AB tescili ile birlikte bu ürünün kökenine dair zaman zaman gündeme gelen tartışmalar da nihayete ermiştir. Zira, bu tescil, sadece bir ürünün değil, bir kültürün ve emeğin de dünya çapında tanınması anlamına geliyor” diye konuştu.