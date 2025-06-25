Dünyanın Dört Bir Yanında Resmen Tescillendi: Turistler Türk Lezzetinin Peşine Düştü! Kilosu 1.700 Liradan Satılıyor
Gaziantep mutfağının simgelerinden biri olan Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda tescillenmiş lezzetler arasına girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) girişimleriyle yürütülen başvuru süreci başarıyla sonuçlanırken, ürün artık sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de Gaziantep’e ait tescilli bir marka olarak tanınacak.
GTB tarafından 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla ulusal düzeyde tescil ettirilen Antep Fıstık Ezmesi, 2023 yılında yapılan AB başvurusunun ardından Avrupa Birliği Komisyonu’ndan da onay aldı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Avrupa’dan gelen tescilin hem ürünün itibarını artırdığını hem de Gaziantep’in gastronomi alanındaki liderliğini pekiştirdiğini ifade etti.
Akıncı, “Antep Fıstık Ezmemiz artık sadece Türkiye’de değil, dünyada da şehrimizin ismiyle özdeşleşen bir marka haline geldi. Umuyorum ki AB tescili ile birlikte bu ürünün kökenine dair zaman zaman gündeme gelen tartışmalar da nihayete ermiştir. Zira, bu tescil, sadece bir ürünün değil, bir kültürün ve emeğin de dünya çapında tanınması anlamına geliyor” diye konuştu.
DÖRDÜNCÜ AB TESCİLLİ ÜRÜNÜ OLDU
Antep Fıstık Ezmesi, daha önce AB tarafından tescillenen Antep Baklavası, Araban Sarımsağı ve Menengiç Kahvesi’nin ardından Gaziantep adına Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alan dördüncü ürün oldu.
GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep mutfağının, farklı kültürlerin bir arada yoğrulduğu zengin bir mirasa sahip olduğunu belirterek, bu değerleri korumak ve dünyaya tanıtmak için yürüttükleri tescil çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
Akıncı sözlerine şöyle devam etti:
Son 7-8 yıl içerisinde Gaziantep adına 24 ürünü coğrafi işaret tesciliyle güvence altına aldık. Şehrimiz, toplamda 107 tescilli ürünle Türkiye’de bu alanda ilk sırada yer almakta. Son olarak, Antep Fıstık Ezmesinin Avrupa Birliği tescilini alarak, bu eşsiz ürünün Gaziantep’in kültürel zenginliği olduğunu tescillemiş ve dünya vitrinine taşımış olduk
Ürünün üretim sürecine dair bilgiler de paylaşan Akıncı, Antep Fıstık Ezmesi’ni diğer benzerlerinden ayıran en temel özelliğin, erken dönemde toplanan ve yörede "boziç" adı verilen özel Antep fıstıkları olduğunu vurguladı. Bu fıstıkların, maharetli ustaların ellerinde, geleneksel yöntemlerle işlenerek eşsiz bir tada dönüştüğünü dile getirdi.