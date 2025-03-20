Dünyada Yılın Otomobilleri Listesi Açıklandı: Bu Marka Aracı Olanlar Yaşadı! En Değerli Modeller Oldu

Otomotiv dünyasının en öne çıkan ödüllerinden biri olan “Dünyada Yılın Otomobili” (WCOTTY) yarışmasında 2025 yılının finalistleri belli oldu. Bu listedeki modellere sahip olanlar yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Elektrikli Otomobil Otomobil Sıfır Otomobil BYD
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Dünyada Yılın Otomobilleri Listesi Açıklandı: Bu Marka Aracı Olanlar Yaşadı! En Değerli Modeller Oldu - Resim: 1

Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasının 2025 yılı finalistleri belli oldu. Altı farklı kategoride kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Ana ödül için BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 yarışacak. Bu tablo, yüksek ihtimalle 2025 yılı ödülünün Almanya veya Güney Kore'ye gideceğini gösteriyor.

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Dünyada Yılın Otomobilleri Listesi Açıklandı: Bu Marka Aracı Olanlar Yaşadı! En Değerli Modeller Oldu - Resim: 2

YILIN OTOMOBİLLERİ 16 NİSAN’DA DUYURULACAK

Yılın en iyi otomobilini belirleyecek yarışmanın kazananları, 16 Nisan’da New York Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenecek törende ilan edilecek. BMW X3 sadece ana kategoride yarışırken, Hyundai Inster ve Kia EV3 birden fazla ödül için rekabet edecek.

Elektrikli otomobil kategorisinde Hyundai Inster ve Kia EV3, Porsche Macan Electric ile karşı karşıya gelirken, Hyundai Inster ayrıca BYD Seagull ve MINI Cooper Electric ile “Dünyada Yılın Şehir Otomobili” ödülü için yarışacak.

Kia EV3, tasarım alanında da iddialı. Model, “Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödülü için Toyota Land Cruiser Prado ve Volkswagen ID. Buzz ile mücadele edecek.

Lüks segmentte ise Porsche Macan ve Panamera, Volvo EX90 ile rekabete girecek. Spor otomobil tutkunları ise BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS ve Taycan Turbo GT arasındaki çekişmeli mücadeleyi merakla bekliyor.

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Dünyada Yılın Otomobilleri Listesi Açıklandı: Bu Marka Aracı Olanlar Yaşadı! En Değerli Modeller Oldu - Resim: 3

6 KATEGORİDE YILIN OTOMOBİLLERİ BELLİ OLDU

Dünyada Yılın Otomobili

BMW X3

Hyundai Inster / Casper Electric

Kia EV3

Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili

Hyundai Inster / Casper Electric

Kia EV3

Porsche Macan Electric

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Dünyada Yılın Otomobilleri Listesi Açıklandı: Bu Marka Aracı Olanlar Yaşadı! En Değerli Modeller Oldu - Resim: 4

Dünyada Yılın Lüks Otomobili

Porsche Macan

Porsche Panamera

Volvo EX90

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Dünyada Yılın Otomobilleri Listesi Açıklandı: Bu Marka Aracı Olanlar Yaşadı! En Değerli Modeller Oldu - Resim: 5

Dünyada Yılın Performans Otomobili

BMW M5

Porsche 911 Carrera GTS

Porsche Taycan Turbo GT

Dünyada Yılın Şehir Otomobili

BYD Seagull / Dolphin Mini

Hyundai Inster / Casper Electric

Mini Cooper Electric

Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı

Kia EV3

Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250

Volkswagen ID. Buzz

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