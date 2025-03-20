Dünyada Yılın Otomobilleri Listesi Açıklandı: Bu Marka Aracı Olanlar Yaşadı! En Değerli Modeller Oldu
Otomotiv dünyasının en öne çıkan ödüllerinden biri olan “Dünyada Yılın Otomobili” (WCOTTY) yarışmasında 2025 yılının finalistleri belli oldu. Bu listedeki modellere sahip olanlar yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan "Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasının 2025 yılı finalistleri belli oldu. Altı farklı kategoride kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Ana ödül için BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 yarışacak. Bu tablo, yüksek ihtimalle 2025 yılı ödülünün Almanya veya Güney Kore'ye gideceğini gösteriyor.
YILIN OTOMOBİLLERİ 16 NİSAN’DA DUYURULACAK
Yılın en iyi otomobilini belirleyecek yarışmanın kazananları, 16 Nisan’da New York Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenecek törende ilan edilecek. BMW X3 sadece ana kategoride yarışırken, Hyundai Inster ve Kia EV3 birden fazla ödül için rekabet edecek.
Elektrikli otomobil kategorisinde Hyundai Inster ve Kia EV3, Porsche Macan Electric ile karşı karşıya gelirken, Hyundai Inster ayrıca BYD Seagull ve MINI Cooper Electric ile “Dünyada Yılın Şehir Otomobili” ödülü için yarışacak.
Kia EV3, tasarım alanında da iddialı. Model, “Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödülü için Toyota Land Cruiser Prado ve Volkswagen ID. Buzz ile mücadele edecek.
Lüks segmentte ise Porsche Macan ve Panamera, Volvo EX90 ile rekabete girecek. Spor otomobil tutkunları ise BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS ve Taycan Turbo GT arasındaki çekişmeli mücadeleyi merakla bekliyor.
6 KATEGORİDE YILIN OTOMOBİLLERİ BELLİ OLDU
Dünyada Yılın Otomobili
BMW X3
Hyundai Inster / Casper Electric
Kia EV3
Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili
Hyundai Inster / Casper Electric
Kia EV3
Porsche Macan Electric
Dünyada Yılın Lüks Otomobili
Porsche Macan
Porsche Panamera
Volvo EX90
Dünyada Yılın Performans Otomobili
BMW M5
Porsche 911 Carrera GTS
Porsche Taycan Turbo GT
Dünyada Yılın Şehir Otomobili
BYD Seagull / Dolphin Mini
Hyundai Inster / Casper Electric
Mini Cooper Electric
Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı
Kia EV3
Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250
Volkswagen ID. Buzz