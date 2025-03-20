Dünyada Yılın Otomobilleri Listesi Açıklandı: Bu Marka Aracı Olanlar Yaşadı! En Değerli Modeller Oldu

YILIN OTOMOBİLLERİ 16 NİSAN’DA DUYURULACAK

Yılın en iyi otomobilini belirleyecek yarışmanın kazananları, 16 Nisan’da New York Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenecek törende ilan edilecek. BMW X3 sadece ana kategoride yarışırken, Hyundai Inster ve Kia EV3 birden fazla ödül için rekabet edecek.

Elektrikli otomobil kategorisinde Hyundai Inster ve Kia EV3, Porsche Macan Electric ile karşı karşıya gelirken, Hyundai Inster ayrıca BYD Seagull ve MINI Cooper Electric ile “Dünyada Yılın Şehir Otomobili” ödülü için yarışacak.

Kia EV3, tasarım alanında da iddialı. Model, “Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödülü için Toyota Land Cruiser Prado ve Volkswagen ID. Buzz ile mücadele edecek.

Lüks segmentte ise Porsche Macan ve Panamera, Volvo EX90 ile rekabete girecek. Spor otomobil tutkunları ise BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS ve Taycan Turbo GT arasındaki çekişmeli mücadeleyi merakla bekliyor.