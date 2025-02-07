Dünyada Bir İlk! Laboratuvar Ortamında Üretilen Et Satışa Çıktı: O Tarihte Başka Etler de Üretilecek

EVCİL HAYVAN GIDASINDA YENİ DÖNEM

Temmuz 2024’te İngiltere, Meatly’ye laboratuvar ortamında üretilen etle evcil hayvan maması üretme onayı veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Meatly, bu yeni ürünün sağlıklı, sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif sunduğunu belirtiyor.

Chick Bites, Meatly ile vegan köpek maması üreticisi The Pack iş birliğiyle geliştirildi. Bu özel atıştırmalıklar, bitkisel bileşenler ve laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinin karışımından oluşuyor. Şirket, bu yöntemin tek bir tavuk yumurtasından alınan hücreler sayesinde geleneksel tavuk kadar besleyici ve lezzetli bir içerik sunduğunu iddia ediyor.