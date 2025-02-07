Dünyada Bir İlk! Laboratuvar Ortamında Üretilen Et Satışa Çıktı: O Tarihte Başka Etler de Üretilecek
Evcil hayvan gıda sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Birleşik Krallık’ta, laboratuvar ortamında üretilen etten yapılan ilk köpek ödül mamaları satışa sunuldu. Meatly şirketi tarafından üretilen "Chick Bites", sınırlı sayıda üretilerek Brentford'daki Pets at Home mağazasında raflardaki yerini aldı.
EVCİL HAYVAN GIDASINDA YENİ DÖNEM
Temmuz 2024’te İngiltere, Meatly’ye laboratuvar ortamında üretilen etle evcil hayvan maması üretme onayı veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Meatly, bu yeni ürünün sağlıklı, sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif sunduğunu belirtiyor.
Chick Bites, Meatly ile vegan köpek maması üreticisi The Pack iş birliğiyle geliştirildi. Bu özel atıştırmalıklar, bitkisel bileşenler ve laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinin karışımından oluşuyor. Şirket, bu yöntemin tek bir tavuk yumurtasından alınan hücreler sayesinde geleneksel tavuk kadar besleyici ve lezzetli bir içerik sunduğunu iddia ediyor.
EVCİL HAYVAN PAZARINA GİRDİ
Pets at Home yetkilileri, laboratuvar üretimi etin evcil hayvan maması sektöründe çevresel etkileri önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Meatly ise üretim kapasitesini artırarak bu yeniliği 3 ila 5 yıl içinde daha geniş bir pazara sunmayı hedefliyor.
Henüz Avrupa ve Birleşik Krallık’ta insan tüketimi için onaylanmamış olan laboratuvar üretimi et, Singapur, İsrail ve ABD’nin bazı bölgelerinde sınırlı olarak satışa sunulmuş durumda.