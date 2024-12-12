Dünyaca Ünlü Nakliye Devi İflas Etti: Diğer Şirketlerine Haciz Yağdı

PANDEMİ VE YANLIŞ STRATEJİ SONUNU GETİRDİ

2014 yılında kurulan ve 2020’de başka nakliye şirketleriyle birleşen KAL Freight, pandemi sırasında artan talebe yetişmek için büyük kamyon ve römork yatırımları yapmıştı. Ancak salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte, şirket aşırı borç yükü nedeniyle mali sıkıntıya girdi. Bu süreçte KAL Partz, KVL Tires ve KAL Aviation gibi girişimlerin başarısız olması, şirketin kârlılığını daha da azalttı.

YENİDEN AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞIYOR

Şirket, Bölüm 11 kapsamında faaliyetlerini yeniden organize etmeyi ve nakit akışını stabilize etmeyi planlıyor. KAL Partz ve KVL Tires iştiraklerini tasfiye edecek olan şirket, kalan operasyonlarıyla faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor.

KAL Freight’in iflas süreci, lojistik sektöründe büyük yankı uyandırırken, şirketin yeniden yapılandırma sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor