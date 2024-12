Dünyaca Ünlü Nakliye Devi İflas Etti: Diğer Şirketlerine Haciz Yağdı

DİĞER ŞİRKETLERİNE DE HACİZ YAĞDI

KAL Freight’in sahibi Kalvinder Singh'e ait üç Kanada kuruluşu, Big Rig Trailers & Leasing Inc., Big Rig Tires & Services Inc. ve Big Rig Partz Inc., 21 Haziran 2024'te Kanada İflas ve Ödeme Güçlüğü Yasası kapsamında haciz altına alınmıştı. Kanada’daki bu yargılamaların KAL Freight’in ABD’deki iflas sürecini doğrudan etkilemeyeceği açıklandı.