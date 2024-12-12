Dünyaca Ünlü Nakliye Devi İflas Etti: Diğer Şirketlerine Haciz Yağdı
ABD merkezli önde gelen nakliye ve lojistik şirketlerinden KAL Freight, mali zorluklar nedeniyle iflas koruması için başvurdu. Şirket, 5 Aralık'ta iştiraklerini tasfiye ederek ana işini yeniden yapılandırmak amacıyla Bölüm 11 iflas koruması talep etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kaliforniya'nın Fontana şehrinde faaliyet gösteren KAL Freight, yaklaşık 10 kredi kuruluşuna olan borçlarını ödeyememesi üzerine Houston’daki Güney Teksas Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne resmi dilekçesini sundu. Şirketin varlık ve borçlarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında olduğu belirtilirken, borçların yaklaşık 313 milyon dolarlık kısmının iflas öncesi finanse edildiği bildirildi.
DİĞER ŞİRKETLERİNE DE HACİZ YAĞDI
KAL Freight’in sahibi Kalvinder Singh'e ait üç Kanada kuruluşu, Big Rig Trailers & Leasing Inc., Big Rig Tires & Services Inc. ve Big Rig Partz Inc., 21 Haziran 2024'te Kanada İflas ve Ödeme Güçlüğü Yasası kapsamında haciz altına alınmıştı. Kanada’daki bu yargılamaların KAL Freight’in ABD’deki iflas sürecini doğrudan etkilemeyeceği açıklandı.
BORÇ BATAĞINA SAPLANDI
KAL Freight’in en büyük teminatsız alacaklıları arasında, CIMC Reefer Trailer Inc.’e olan 12,7 milyon dolar borç, Shayla S. Davis Cain Law Office’e 3 milyon dolar borç ve diğer alacaklılara toplamda milyonlarca dolarlık borçlar bulunuyor.
PANDEMİ VE YANLIŞ STRATEJİ SONUNU GETİRDİ
2014 yılında kurulan ve 2020’de başka nakliye şirketleriyle birleşen KAL Freight, pandemi sırasında artan talebe yetişmek için büyük kamyon ve römork yatırımları yapmıştı. Ancak salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte, şirket aşırı borç yükü nedeniyle mali sıkıntıya girdi. Bu süreçte KAL Partz, KVL Tires ve KAL Aviation gibi girişimlerin başarısız olması, şirketin kârlılığını daha da azalttı.
YENİDEN AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞIYOR
Şirket, Bölüm 11 kapsamında faaliyetlerini yeniden organize etmeyi ve nakit akışını stabilize etmeyi planlıyor. KAL Partz ve KVL Tires iştiraklerini tasfiye edecek olan şirket, kalan operasyonlarıyla faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor.
KAL Freight’in iflas süreci, lojistik sektöründe büyük yankı uyandırırken, şirketin yeniden yapılandırma sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor