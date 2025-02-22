Dünyaca Ünlü Moda Devi İflas Bayrağını Çekti! Ürünleri Türkiye’de Kapış Kapış Gidiyordu
Dünyanın birçok ülkesinde, özellikle de Türkiye’de ürünleriyle bilinen İngiltere merkezli moda markası Quiz, mali sıkıntılar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü moda devi Quiz, mali sıkıntılara dayanamadı. Şirket, yaşadığı ekonomik darboğazın ardından yeniden yapılanma sürecine girdi.
ONLARCA MAĞAZASINI KAPATIYOR
İlk aşamada 23 mağazasını kapatma kararı alan marka, yaklaşık 200 çalışanıyla yollarını ayıracak. Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan, bu kararın zorlayıcı olduğunu ancak uzun vadede markanın sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olduğunu belirtti.
42 MAĞAZASINI DEVRETTİ
İflas sürecinin ardından Quiz, finansal yapısını koruyabilmek adına 42 mağazasını ve bazı varlıklarını Ramzan ailesinin yönettiği Orion şirketine devrettiği belirtildi. Ancak bu satış, şirketin tamamını kapsamıyor; tamamen kapanan 23 mağaza, devir işlemine dahil edilmedi.