Dünyaca Ünlü Moda Devi İflas Bayrağını Çekti! Ürünleri Türkiye’de Kapış Kapış Gidiyordu

Dünyanın birçok ülkesinde, özellikle de Türkiye’de ürünleriyle bilinen İngiltere merkezli moda markası Quiz, mali sıkıntılar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyaca Ünlü Moda Devi İflas Bayrağını Çekti! Ürünleri Türkiye’de Kapış Kapış Gidiyordu - Resim: 1

Dünyaca ünlü moda devi Quiz, mali sıkıntılara dayanamadı. Şirket, yaşadığı ekonomik darboğazın ardından yeniden yapılanma sürecine girdi.

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Dünyaca Ünlü Moda Devi İflas Bayrağını Çekti! Ürünleri Türkiye’de Kapış Kapış Gidiyordu - Resim: 2

ONLARCA MAĞAZASINI KAPATIYOR

İlk aşamada 23 mağazasını kapatma kararı alan marka, yaklaşık 200 çalışanıyla yollarını ayıracak. Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan, bu kararın zorlayıcı olduğunu ancak uzun vadede markanın sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olduğunu belirtti.

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Dünyaca Ünlü Moda Devi İflas Bayrağını Çekti! Ürünleri Türkiye’de Kapış Kapış Gidiyordu - Resim: 3

42 MAĞAZASINI DEVRETTİ

İflas sürecinin ardından Quiz, finansal yapısını koruyabilmek adına 42 mağazasını ve bazı varlıklarını Ramzan ailesinin yönettiği Orion şirketine devrettiği belirtildi. Ancak bu satış, şirketin tamamını kapsamıyor; tamamen kapanan 23 mağaza, devir işlemine dahil edilmedi.

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