Dünyaca Ünlü Moda Devi İflas Bayrağını Çekti! Ürünleri Türkiye’de Kapış Kapış Gidiyordu

ONLARCA MAĞAZASINI KAPATIYOR

İlk aşamada 23 mağazasını kapatma kararı alan marka, yaklaşık 200 çalışanıyla yollarını ayıracak. Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan, bu kararın zorlayıcı olduğunu ancak uzun vadede markanın sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olduğunu belirtti.