Dünyaca Ünlü Kamyon Devi İflasın Pençesinde: Satılması An Meselesi

ŞİRKET ZARAR ETTİ

Nikola'nın karşılaştığı bir diğer sorun ise teknolojik zorluklar oldu. Hidrojen yakıtlı kamyonların üretimi ve altyapısı henüz tam olarak gelişmediği için şirket, üretim ve satış hedeflerine ulaşmakta zorlandı. Bu durum, şirketin finansal durumunu olumsuz etkileyerek büyük zararlara neden oldu.