Dünyaca Ünlü Kamyon Devi İflasın Pençesinde: Satılması An Meselesi
Dünyaca ünlü ABD'li hidrojenli kamyon üreticisi devi Nikola, iflasın pençesinde. Yaşadığı mali sıkıntılardan dolayı zor durumda olduğunu açıklayan şirket, 200 milyon dolarlık net zararını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar 30 milyar dolar değer biçilen ABD'li hidrojenli kamyon üreticisi devi Nikola, şimdi iflasın eşiğinde. 2020'de halka açılarak büyük bir yankı uyandıran şirket, kurucusu Trevor Milton'ın dolandırıcılık suçlamasıyla mahkum olması ve teknolojik zorluklarla karşılaşmasıyla birlikte çöküşe doğru sürüklendi.
Nikola, sıfır emisyonlu hidrojenli kamyon teknolojisiyle otomotiv sektöründe çığır açmayı hedefliyordu. 2020'deki halka arzıyla birlikte şirketin piyasa değeri kısa sürede 30 milyar doları aşmıştı. Ancak bu başarı kısa sürdü. Kurucusu Trevor Milton'un şirket hakkında yanıltıcı açıklamalar yaptığı ortaya çıkınca şirketin değeri hızla düştü. Milton, yatırımcıları yanıltmak suçundan hapse mahkum edildi.
ŞİRKET ZARAR ETTİ
Nikola'nın karşılaştığı bir diğer sorun ise teknolojik zorluklar oldu. Hidrojen yakıtlı kamyonların üretimi ve altyapısı henüz tam olarak gelişmediği için şirket, üretim ve satış hedeflerine ulaşmakta zorlandı. Bu durum, şirketin finansal durumunu olumsuz etkileyerek büyük zararlara neden oldu.
DEV KAMYON ÜRETİCİSİ İFLASIN EŞİĞİNDE
Nikola, son çeyrekte 200 milyon dolarlık net zarar açıkladı ve CFO, şirketin nakit rezervlerinin sadece Nisan 2025'e kadar yeteceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durum, şirketin iflas başvurusunda bulunma ihtimalini güçlendirdi.
SATILMASI GÜNDEMDE
Şirketin geleceğiyle ilgili çeşitli senaryolar gündeme geliyor. Nikola'nın iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılandırılması, başka bir şirket tarafından satın alınması veya birleşme yoluyla güçlenmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.