Dünyaca Ünlü Firma Bu İlçemize Gözünü Dikti: Taşından Toprağından Altın Fışkırıyor
Son yıllarda uluslararası madencilik şirketlerinin radarına giren Türkiye, özellikle altın madeni projeleriyle yabancı firmaların dikkatini çekiyor. Kanada merkezli madencilik devi Centerra Gold da yatırımlarını Kayseri'nin Develi ilçesine yoğunlaştırmış durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye, son dönemde keşfedilen yeni yeraltı kaynaklarıyla uluslararası madencilik sektörünün ilgi odağı haline geldi. Geçtiğimiz yıl İliç'te yaşanan maden faciasının etkileri hâlâ tam anlamıyla atlatılabilmiş olmasa da, başta altın olmak üzere değerli madenlere yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Centerra Gold da bu kapsamda zengin altın rezervleri nedeniyle çalışmalarını Develi ilçesine kaydırmış durumda.
BÖLGEDE 35 TONUN ÜSTÜNE REZERV BEKLENİYOR
Yaklaşık 66 bin nüfusa sahip Develi ilçesine, bu projelerde çalışmak üzere çok sayıda işçi getirilirken, yapılan araştırmalar sonucunda bölgede 35 tonun üzerinde altın rezervi bulunduğu açıklandı.
Centerra Gold Türkiye Ülke Müdürü Davit Bickford, altın yataklarına sahip ülkelerin ekonomik açıdan büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, Türkiye’de 20’den fazla altın madeni operasyonu yürütüldüğüne dikkat çekti. Bickford, Develi'deki altın potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'NİN MADEN POTANSİYELİ YÜKSEK
Bickford, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Öksüt köyünde bulunan altın madeninin yıllık 6 tonun üzerinde üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye genelindeki toplam altın rezervlerinin dikkate alındığında, yakın gelecekte yıllık altın üretiminin 100 tonlara ulaşabileceğine inandıklarını ifade etti.
Bickford, "Bu bölge, 20 yıl öncesine kadar önemli bir mineral kuşağı olarak görülmüyordu. Ancak şimdi Türkiye'nin maden potansiyelinin küresel ölçekte büyük bir dikkatle izlendiğini görüyoruz. Ülkenin şu anda 40 ton civarında olan yıllık altın üretiminin, gelecekte 100 ton seviyelerine ulaşacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.