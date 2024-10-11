Dünyaca Ünlü Firma Bu İlçemize Gözünü Dikti: Taşından Toprağından Altın Fışkırıyor

Türkiye, son dönemde keşfedilen yeni yeraltı kaynaklarıyla uluslararası madencilik sektörünün ilgi odağı haline geldi. Geçtiğimiz yıl İliç'te yaşanan maden faciasının etkileri hâlâ tam anlamıyla atlatılabilmiş olmasa da, başta altın olmak üzere değerli madenlere yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Centerra Gold da bu kapsamda zengin altın rezervleri nedeniyle çalışmalarını Develi ilçesine kaydırmış durumda.

BÖLGEDE 35 TONUN ÜSTÜNE REZERV BEKLENİYOR

Yaklaşık 66 bin nüfusa sahip Develi ilçesine, bu projelerde çalışmak üzere çok sayıda işçi getirilirken, yapılan araştırmalar sonucunda bölgede 35 tonun üzerinde altın rezervi bulunduğu açıklandı.

Centerra Gold Türkiye Ülke Müdürü Davit Bickford, altın yataklarına sahip ülkelerin ekonomik açıdan büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, Türkiye’de 20’den fazla altın madeni operasyonu yürütüldüğüne dikkat çekti. Bickford, Develi'deki altın potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.