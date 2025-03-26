Dünyaca Ünlü Çikolata ve Şekerleme Devinden Tatsız Haber: İflas Bayrağını Çekti!

PANDEMİNİN ETKİSİ AŞILAMADI

Arko, kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir pazar payına sahip olsa da, 2021’de pandeminin etkisiyle büyük ekonomik kayıplar yaşamıştı. Finansal sıkıntıları aşamayan şirket, yeniden yapılanma sürecine girecek.

İflas başvurusunun ardından çalışanların maaşlarının üç ay boyunca iflas yardımı kapsamında ödeneceği duyuruldu. Sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.