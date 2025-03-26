Dünyaca Ünlü Çikolata ve Şekerleme Devinden Tatsız Haber: İflas Bayrağını Çekti!

Almanya’da köklü bir geçmişe sahip ve Türk tüketicilerin de yakından tanıdığı Arko, mali darboğaza girdi.

Kaynak: Artı49

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Dünyaca Ünlü Çikolata ve Şekerleme Devinden Tatsız Haber: İflas Bayrağını Çekti! - Resim: 1

Deutsche Confiserie Holding çatısı altındaki markalar için iflas başvurusu yapıldığı bildirildi. Norderstedt Bölge Mahkemesi’ne yapılan başvuru, şirketin finansal zorluklarını aşamadığını ortaya koydu.

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Dünyaca Ünlü Çikolata ve Şekerleme Devinden Tatsız Haber: İflas Bayrağını Çekti! - Resim: 2

300 ŞUBE KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Almanya genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 300 şubenin kapanma riski bulunduğu belirtilirken, binlerce çalışanın işini kaybetme ihtimali de gündemde. Mahkeme tarafından şirketlere iflas yöneticisi atanırken, bu başvurunun son birkaç yılda yapılan ikinci iflas başvurusu olduğu dikkat çekti.

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Dünyaca Ünlü Çikolata ve Şekerleme Devinden Tatsız Haber: İflas Bayrağını Çekti! - Resim: 3

PANDEMİNİN ETKİSİ AŞILAMADI

Arko, kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir pazar payına sahip olsa da, 2021’de pandeminin etkisiyle büyük ekonomik kayıplar yaşamıştı. Finansal sıkıntıları aşamayan şirket, yeniden yapılanma sürecine girecek.

İflas başvurusunun ardından çalışanların maaşlarının üç ay boyunca iflas yardımı kapsamında ödeneceği duyuruldu. Sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.

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