Dünyaca ünlü banka tarih verdi: Dolar 36 liraya yükselebilir!

Standard Chartered'ın ekonomisti Farooq Pasha tarafından hazırlanan "Türkiye" raporuna göre, yapılan teşviklere rağmen ekonomik büyümenin baskı altında kalması bekleniyor. Raporda, 2022 yılındaki yüzde 5,6'lık büyümenin ardından 2023'te ise yüzde 2,5 oranında büyüme ile ekonomik görünümde yavaşlama olabileceği belirtildi.