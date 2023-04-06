Dünyaca ünlü banka tarih verdi: Dolar 36 liraya yükselebilir!
İngiltere'nin önde gelen bankalarından Standard Chartered'a göre seçimler Türkiye için bir dönüm noktası olabilir. Bankanın bir ekonomisti, doların 36 liraya kadar yükseleceğini öngördü ve bunun için de tarih verdi.
İngiltere merkezli bankacılık ve finanslar hizmetler şirketi Standard Chartered 2023 yılının ikinci çeyreğine dair yayımladığı detaylı bir makro ekonomi analizi raporunda Türkiye'ye yönelik beklentilerini paylaştı.
Standard Chartered'ın ekonomisti Farooq Pasha tarafından hazırlanan "Türkiye" raporuna göre, yapılan teşviklere rağmen ekonomik büyümenin baskı altında kalması bekleniyor. Raporda, 2022 yılındaki yüzde 5,6'lık büyümenin ardından 2023'te ise yüzde 2,5 oranında büyüme ile ekonomik görünümde yavaşlama olabileceği belirtildi.
Özellikle son yaşanan deprem felaketinin, düşük dış talebin ve yaklaşan seçimlerin ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturacağını işaret eden raporda; kapasite kullanımı, tüketici güveni ve ihracat rakamları gibi yüksek frekanslı göstergelerinde yavaşlamaya işaret edildi.
Hükümet cephesinden yapılan mali teşviklerin, özel sektörün talebini yakın vadede desteklemeye devam edeceği, bunun yanında yüksek enflasyonun yurt içi talebi olumsuz etkileyeceği kaydedildi.