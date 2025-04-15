Dünyaca Ünlü Ayakkabı Devi 150 Yıl Sonra Tarihten Siliniyor! 160 Mağazası Tümden Kepenk İndirecek: Yüzde 70 İndirimle Stok Eritiyor
Küresel ekonomik kriz, köklü şirketlerin iflasını beraberinde getirmeye devam ediyor. Bu kez, Almanya'nın en eski perakende markalarından biri olan ayakkabı zinciri Görtz, iflas bayrağını çekti. 150 yıla yakın süredir faaliyet gösteren dev şirket, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya ve Avusturya genelinde 160 mağazası ve yaklaşık 1800 çalışanı bulunan Görtz, iflas süreci kapsamında tüm şubelerini kapatıyor. Şirket, mağazalarını kapatmadan önce stoklarını eritmek için ürünlerinde yüzde 70'e varan indirim başlattı.
2 HAFTA İÇERİSİNDE MAĞAZALARI KAPATILACAK
Yetkililer, önümüzdeki iki hafta içinde mağazaların boşaltılarak ev sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Görtz’ün Hamburg’daki 4 bin metrekarelik merkez mağazası da bu süreçte kapatılacak.
YILLAR SÜREN MÜCADELE SONUÇSUZ KALDI
1875 yılında kurulan ve Almanya’nın ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan Görtz, iki yıl önce yaşadığı mali krizi aşmak için iflas başvurusunda bulunmuştu. O dönemde yatırımcı Bolko Kissling’in devreye girmesiyle bir nebze toparlanma umudu doğmuştu. Ancak yaşanan gelişmeler, şirketin ayakta kalmasına yetmedi.
ONLINE ALIŞVERİŞ MAĞAZAYI VURDU
Özellikle koronavirüs pandemisinin ardından düşen mağaza satışları ve hızla artan online alışveriş eğilimi, Görtz’ün gelirlerinde büyük düşüşe neden oldu. Artan maliyetler ve kira ödemelerinde yaşanan sıkıntılar da şirketin sonunu hazırladı.
2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK
Görtz’ün tüm mağazalarını kapatmasının ardından, şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin kişinin işini kaybetmek zorunda kalacak.