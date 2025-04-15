Dünyaca Ünlü Ayakkabı Devi 150 Yıl Sonra Tarihten Siliniyor! 160 Mağazası Tümden Kepenk İndirecek: Yüzde 70 İndirimle Stok Eritiyor

YILLAR SÜREN MÜCADELE SONUÇSUZ KALDI

1875 yılında kurulan ve Almanya’nın ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan Görtz, iki yıl önce yaşadığı mali krizi aşmak için iflas başvurusunda bulunmuştu. O dönemde yatırımcı Bolko Kissling’in devreye girmesiyle bir nebze toparlanma umudu doğmuştu. Ancak yaşanan gelişmeler, şirketin ayakta kalmasına yetmedi.