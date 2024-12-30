Dünya Markasının Türkiye'deki Fabrikası Kapandı! Her Dönemin Modasıydı, İcradan 398 Milyona Satılıyor

ŞİRKET KONKORDATO SÜRECİNDE

Dinapa Dinamik Tekstil ve bağlı şirketler, 4 Haziran 2024'te Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bir yıllık kesin mühlet kararı ile hacizlere karşı koruma altına alınmıştı. Ancak bu süreçte Halkbank tarafından şirket alacakları için icra takibi başlatıldı.

Fabrikanın taşınmazları, makineleri ve diğer ekipmanları, 28 Ocak 2025 tarihinde açık artırma usulüyle satılacak. İcradan elde edilecek gelir, şirketin borçlarının ödenmesinde kullanılacak.