Dünya Markasının Türkiye'deki Fabrikası Kapandı! Her Dönemin Modasıydı, İcradan 398 Milyona Satılıyor
ABD merkezli jean markası Levi's'in 1990 yılında Çorlu'da faaliyete geçirdiği ve 2014 yılında kapattığı tekstil fabrikası icradan satışa çıkarıldı. Dinapa Dinamik Tekstil şirketine ait olan fabrika, 398 milyon 145 bin TL bedelle satışa sunulacak.
Kaynak: Patronlar Kulisi
Levi's, yaklaşık 20 yıl boyunca Türkiye'de denim üretimi gerçekleştirdikten sonra 2014 yılında Çorlu'daki fabrikasını kapatmış, bu durum 677 çalışanın işsiz kalmasına neden olmuştu. Kapatılan fabrika, aradan geçen 10 yılın ardından Çorlu İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılıyor. Fabrika, 37 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu ve içerisinde farklı makineler ile üretim ekipmanlarını barındırıyor.
DEĞERİ 398 MİLYON 145 BİN TL
Fabrikanın toplam değeri, bilirkişi raporlarına göre 398 milyon 145 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın 238 milyonu arsa değerine, 114 milyonu yapılara ve 44 milyonu ise makineler ve teçhizata ayrılmış durumda. Kumaş serme, otomatik pastal atma, dikiş, kot yıkama, lazerle renk açma, kalite kontrol, ütüleme ve paketleme gibi üretim süreçlerinde kullanılan makineler de satılacak kalemler arasında yer alıyor.
ŞİRKET KONKORDATO SÜRECİNDE
Dinapa Dinamik Tekstil ve bağlı şirketler, 4 Haziran 2024'te Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bir yıllık kesin mühlet kararı ile hacizlere karşı koruma altına alınmıştı. Ancak bu süreçte Halkbank tarafından şirket alacakları için icra takibi başlatıldı.
Fabrikanın taşınmazları, makineleri ve diğer ekipmanları, 28 Ocak 2025 tarihinde açık artırma usulüyle satılacak. İcradan elde edilecek gelir, şirketin borçlarının ödenmesinde kullanılacak.