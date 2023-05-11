Dünya ekonomisinde dengeleri değiştirecek hamle: 5 ülke bir araya geldi, dolara alternatif yolda!
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS ülkeleri, ortak para birimlerini çıkararak ticareti ortak paraları ile yapmayı gündemine aldı. BRICS ülkeleri bu girişim ile dolara alternatif oluşturmayı amaçlıyor.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri, 22 Ağustos'ta Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da gerçekleştirilecek toplantıda ortak para birimi kullanmayı tartışacak.
KÜRESEL EKONOMİNİN 3'TE BİRİNİ OLUŞTURUYORLAR
Güney Afrika Dış İşleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre dolara alternatif para birimi oluşturma çabalarının devam ediyor.
Afrika ülkesinin Dış İşleri Bakanlığı, ortak para birimi oluşturmanın ne kadar mümkün olduğunun tartışılacağını ancak karara varma konusunda aceleci olmayacaklarını bildirdi.
Dünya nüfusunun yüzde 40'ını temsil eden, küresel ekonomik üretiminin üçte birini oluşturan BRICS'e başta Suudi Arabistan ve İran gibi birçok ülkenin katılmak istediği geçtiğimiz aylarda haberleştirilmişti.