Dünya Devi Spor Ayakkabı Markası Türkiye'de Üretime Başladı
Almanya'nın en büyük ayakkabı markası Puma, Türkiye'de üretime geçti. Bir Türk şirketle anlaşmaya vardığını duyuran ayakkabı devi, üretimi artırmak amacıyla yeni firmalarla işbirliği yapmaya devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: Ekonomim
Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma, üretim üssünü Türkiye'ye taşıyarak önemli bir adım attı. İstanbul'da yer alan Urgan Ayakkabı ile başlayan işbirliği, Puma'nın Türkiye'deki üretim kapasitesini artırma hedefini gözler önüne seriyor. Bu gelişme, hem Türkiye ekonomisi hem de yerli üretim için büyük önem taşıyor.
Türkiye'nin güçlü tekstil ve ayakkabı altyapısı, Puma gibi global markaları cezbeden en önemli faktörlerden biri. Ülkemizin konumu, deneyimli iş gücü ve uygun maliyetler, Puma'nın üretim kararında etkili oldu. Ayrıca, AB gibi büyük pazarlara yakınlık ve Türkiye'deki büyüyen spor giyim pazarı da bu kararda önemli rol oynadı.
'MADE İN TURKEY' ETİKETLİ SPOR AYAKKABILAR
Puma'nın Türkiye'de üretime başlamasıyla birlikte, "Made in Turkey" etiketli spor ayakkabıları daha sık görmeye başlayacağız. Bu durum, hem Türk tüketicileri için daha erişilebilir fiyatlar anlamına gelecek hem de ülkemizin üretim kapasitesini artırarak ihracatımıza katkı sağlayacak.
Puma, Urgan ile başlayan işbirliğini önümüzdeki dönemde farklı şirketler ile genişletmeyi planlıyor. İstanbul Esenyurt’ta 15 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Urgan Ayakkabı, referansları arasında Puma’yı eklemiş bile. 1976 yılından bu yana faaliyette bulunan şirket, Puma’nın yanı sıra FLO markalarının yanı sıra Zara’nın sahibi olan Indıtex markaları ve LcWaikiki gibi bir çok markaya üretim yapıyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Urgan, günlük 7 bin 500 çift, yılda ise 1 milyon 750 bin çift ayakkabı üretimi gerçekleştiriyor.
Puma, 2020 yılı öncesinde de Türkiye’de bu tarz üretim çalışmaları yapmış ancak yaşanan olumsuz süreç nedeni ile üretimi sonlandırmıştı. Puma’nın Türkiye’de üretim kararı, Türkiye’deki güçlü tekstil ve ayakkabı altyapısının uluslararası markalar açısından cazip bir üretim merkezi haline gelmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.