Dünya Devi Spor Ayakkabı Markası Türkiye'de Üretime Başladı

Puma, Urgan ile başlayan işbirliğini önümüzdeki dönemde farklı şirketler ile genişletmeyi planlıyor. İstanbul Esenyurt’ta 15 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Urgan Ayakkabı, referansları arasında Puma’yı eklemiş bile. 1976 yılından bu yana faaliyette bulunan şirket, Puma’nın yanı sıra FLO markalarının yanı sıra Zara’nın sahibi olan Indıtex markaları ve LcWaikiki gibi bir çok markaya üretim yapıyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Urgan, günlük 7 bin 500 çift, yılda ise 1 milyon 750 bin çift ayakkabı üretimi gerçekleştiriyor.