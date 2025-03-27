Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek

MEKSİKA İTHAL ARAÇTA LİSTE BAŞI

CNBC-e’den Zafer Karataş’ın haberinde GlobalData verilerine göre ABD’de satılan otomobillerin yüzde 53,4’ü ülke içinde üretiliyor. ABD’yi 16,2 ile Meksika, yüzde 8,6 ile Güney Kore ve yüzde 8,2 ile Japonya takip ediyor. Avrupa Birliği’nden gelen araçların oranı ise oldukça düşük. Almanya yüzde 2,7, İngiltere ile Slovakya yüzde 0,6 ve İsveç ise yüzde 0,5 paya sahip.