Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, üretimi ABD’de yapan firmaların vergiden muaf olacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından gözler otomotiv devlerine çevrildi. Peki hangi markalar Trump’ın ek vergi kararından etkilenecek? Liste oldu…
Kaynak: CNBC-e
ABD Başkanı Donald Trump, ülke dışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. 3 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek kararın ABD’ye 100 milyar dolardan fazla ek gelir sağlaması bekleniyor. Ancak ABD’de üretilen araçların vergiden muaf olacağı da belirtildi. Çoğu aracın, farklı ülkelerden tedarik edilen binlerce parçadan oluştuğu göz önüne alındığında, gümrük vergilerinin hangi bileşenleri kapsayacağı belirsizliğini koruyor.
MEKSİKA İTHAL ARAÇTA LİSTE BAŞI
CNBC-e’den Zafer Karataş’ın haberinde GlobalData verilerine göre ABD’de satılan otomobillerin yüzde 53,4’ü ülke içinde üretiliyor. ABD’yi 16,2 ile Meksika, yüzde 8,6 ile Güney Kore ve yüzde 8,2 ile Japonya takip ediyor. Avrupa Birliği’nden gelen araçların oranı ise oldukça düşük. Almanya yüzde 2,7, İngiltere ile Slovakya yüzde 0,6 ve İsveç ise yüzde 0,5 paya sahip.
Meksika, ABD’de otomobil ihracatında önemli bir merkez konumunda bulunurken Nissan, Volkswagen, Toyota ve BMW gibi dev markalar burada üretim yapıyor. Özellikle Nissan, Meksika’da yıllık 505 bin araç üretirken, VW 350 bin adet ve Toyota da 230 bin araç üretim kapasitesine sahip.
KORELİ HYUNDAI MUAF TUTULABİLİR
Ancak G. Koreli Hyundai, ABD’ye 21 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu. Şirket Lousiana’da bir çelik fabrikası kurarak ABD’deki üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor Alabama ve Georgia’daki fabrikalarına da yatırım yapacak olan Hyundai ABD’de yılda 1 milyondan fazla araç üretmeyi planlıyor. Bu yatırımlar sayesinde Güney Kore menşeili Hyundai ve KIA’nın modelleri yeni vergi uygulamasından muaf tutulabilir.
AVRUPA’DAN KARARA TEPKİ
Trump’ın ithalat vergisi kararı AB’de büyük yankı uyandırdı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen verginin hem ABD hem de AB ekonomisine zarar vereceğini belirterek ‘Müzakere edilmiş çözümler aramaya devam edeceğiz’ dedi.