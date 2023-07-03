Dünya Bankası'nın raporunda Türkiye detayı: Sıralamada ilk 10'da

Dünya Bankası'nın en son 20 Haziran tarihinde güncellenen "Gıda Güvenliği" raporuna göre en yüksek gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 471 artış ile Venezuela'da gerçekleşti. Mayıs ayında en yüksek ikinci gıda enflasyonu yüzde 350 ile Lübnan'da görülürken, Zimbabve yüzde 117 ile üçüncü sırada yer aldı.