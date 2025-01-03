Emekli Zammının Ardından Dul ve Yetim Maaşları da Belli Oldu: İşte 2025 Zamlı Dul ve Yetim Maaşları
Ocak ayında yapılan enflasyon farkı zammı, milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylıklarında da yeni düzenlemeler getirdi. Ocak 2025'te dul ve yetim aylığı oranları da belli oldu. Peki zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte cevaplar...
Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Son olarak asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışın ardından gözler emekli ve memur zammına çevrilmişti. TÜİK'in bugün açıkladığı Aralık ayının enflasyon verisi yüzde 1,03 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 44,38 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ile 15,74 zammı almış oldu. Ocak ayında yapılan enflasyon farkı zammı, milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylıklarında da yeni düzenlemeler getirdi.
Dul ve yetim aylığına temmuz ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Temmuz 2024'te dul ve yetim aylığına %24.73 oranında bir zam yapılmıştı. Ocak 2025'te dul ve yetim aylığı oranları şekillendi.
Gerçek Gündem'den Selin Turşak'ın haberine göre, dul ve yetim maaşı en düşük emekli maaşı üzerinden hesaplanıyor. Şu an 12.500 TL olan rakam için henüz bir değişiklik yapılmasa da bu ay sonuna kadar Meclis'e teklif gelecek ve en düşük emekli maaşının 14 bin 500- 15 bin TL aralığında belirlenmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplanması halinde eğer ölen kişinin çocuğu yoksa, maaşın yüzde 75'i eşine bağlanıyor ve bu durumda tutar 9 bin 375 TL oluyor. Çocuklar varsa, maaşın yarısı yani 6 bin 250 TL veriliyor. Kalan 2 çocuğa da 3 bin 125’er TL bağlanıyor. Ölen kişinin 4 çocuğu varsa 10 bin TL eşine bağlanıyor, 2 bin 500’er TL 4 çocuğa bağlanıyor.
2025 ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Dul ve yetim aylığı ödemelerinin tarihleri, kişilere göre farklılık gösterebiliyor. Ocak ayında zamlı maaşların ödenip ödenmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak zamlı maaşların Ocak ayına yetişmemesi durumunda, ödeme farklarının en geç Şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
ERKEKLERE DE DUL MAAŞI VERİLECEK
Dul maaşı sadece kadınlara değil, erkeklere de ödeniyor. Eşi vefat eden bir erkek, kendi maaşıyla birlikte dul maaşı alarak çift maaş imkanına sahip olabiliyor. Bunun için kişinin çalışıyor ya da emekli olması bir engel teşkil etmiyor. Ancak, ölüm aylığının devam etmesi için ikinci bir evliliğin yapılmaması gerekiyor.
EN AZ 5 YIL PRİM OLMALI
Ölen eşin, en az 1800 gün malullük, yaşlılık veya ölüm sigortası primi yatırmış olması ya da 900 gün primi ve 5 yıl sigortası bulunan bir SSK’lı olması gerekiyor. Ayrıca, maaş bağlama oranları eşin çalışma durumuna göre değişiklik gösteriyor.
SSK VE BAĞ-KUR’DA MAAŞ HESAPLAMASI
Eşi vefat eden erkek, sigortalı çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşinin maaşının yüzde 50’sini alabilir. Eğer sigortalı değilse ve BAĞ-KUR kapsamında çalışmıyorsa, bu oran yüzde 75’e çıkar. Erkek sigortalı çalışmıyorsa, emekli değilse ve eşinden aylık bağlanan çocuğu yoksa ölen eşinden yüzde 75 dul aylığı bağlanır.
EMEKLİ SANDIĞI’NDA ÖLÜM AYLIĞI
Eşi Emekli Sandığı’na tabi olan bir erkek, memur veya memur emeklisi ise ölen eşinin maaşının yüzde 50’sini alabilir. SSK veya BAĞ-KUR kapsamında olan erkekler ise çocuk durumu göz önüne alınarak yüzde 75, yüzde 60 veya yüzde 50 oranında maaş alabilir. Bu hak, ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması durumunda geçerli oluyor.
ÖMÜR BOYU YETİM AYLIĞI ALABİLİRLER
Eşini kaybeden kişiler için dul aylığı, yeni bir evlilik yapılmadığı veya kişi hayatını kaybetmediği sürece kesintisiz olarak ödenmeye devam eder. Anne veya babasını kaybeden erkek çocuklar, belirli şartlar altında yetim aylığı alma hakkına sahiptir. Bu maaş, 18 yaşına kadar ödenirken, eğitim hayatı devam edenler için bu süre 25 yaşına kadar uzatılabilir. Çalışmasına engel bir maluliyet durumu olan erkek çocuklar ise yaş sınırı olmaksızın ömür boyu yetim aylığı alabilir.
İLK AYDAN İTİBAREN BAŞLAR
Ayrıca, ölen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir geliri olmayan 65 yaş üzerindeki anne ve babalar da ölüm aylığından yararlanabilir. Bu maaşı alabilmek için, ölüm aylığı talep belgesinin sigorta müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur. Maaş ödemeleri, sigortalının vefat ettiği tarihi takip eden ilk ay başında başlatılır.
SAĞLIK YARDIMLARI HER İKİ EŞ İÇİN DE GEÇERLİ
Öte yandan sosyal güvenlik sisteminde sağlık yardımları yalnızca kadınlara özgü değildir. Erkekler de eşlerinin sigortası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Özellikle işsiz erkekler, sigortalı bir işte çalışmadıkları sürece eşlerinin sağlık sigortasından prim ödemeksizin faydalanabilir. Eşi BAĞ-KUR’lu olanlar da devlet destekli sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun SPAS (Sağlık Provizyon Aktivasyon) sistemi, sağlık aktivasyonunu otomatik olarak gerçekleştirir.