Emekli Zammının Ardından Dul ve Yetim Maaşları da Belli Oldu: İşte 2025 Zamlı Dul ve Yetim Maaşları

Dul ve yetim aylığına temmuz ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Temmuz 2024'te dul ve yetim aylığına %24.73 oranında bir zam yapılmıştı. Ocak 2025'te dul ve yetim aylığı oranları şekillendi.

Gerçek Gündem'den Selin Turşak'ın haberine göre, dul ve yetim maaşı en düşük emekli maaşı üzerinden hesaplanıyor. Şu an 12.500 TL olan rakam için henüz bir değişiklik yapılmasa da bu ay sonuna kadar Meclis'e teklif gelecek ve en düşük emekli maaşının 14 bin 500- 15 bin TL aralığında belirlenmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplanması halinde eğer ölen kişinin çocuğu yoksa, maaşın yüzde 75'i eşine bağlanıyor ve bu durumda tutar 9 bin 375 TL oluyor. Çocuklar varsa, maaşın yarısı yani 6 bin 250 TL veriliyor. Kalan 2 çocuğa da 3 bin 125’er TL bağlanıyor. Ölen kişinin 4 çocuğu varsa 10 bin TL eşine bağlanıyor, 2 bin 500’er TL 4 çocuğa bağlanıyor.