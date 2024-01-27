Dul ve yetim aylığında zamlı maaş tablosu ortaya çıktı: İşte yeni maaş listesi
Dul ve yetim aylığı alanlar için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Yeni tabloya göre alınacak maaşlar kalem kalem belirlendi.
Emekli maaşlarındaki artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu artışlarla birlikte, dul ve yetim maaşlarının da yeniden belirlenmesi gündeme geldi.
Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren bu düzenlemeler sonrasında, dul ve yetim maaşlarında da artış yaşandı.
İşte 2024 yılı için belirlenen dul ve yetim maaşı hesaplamaları:
2023 yılı Temmuz ayında ek ödeme dahil olarak 2574 TL alan ve yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş, 1268 TL zam alacak. Böylece 2024 Ocak-Temmuz dönemindeki maaşı 3842 TL olacak.
Aynı dönemde 5511,20 TL alan ve yüzde 50 hissesi olan bir kişi ise 2714,7 TL zam alacak. Dolayısıyla 2024 Ocak-Temmuz maaşı 8225,47 TL'ye yükselecek.
Son olarak, Temmuz 2023'te 7541,49 TL alan ve yüzde 75 hissesi olan bir vatandaş, 3714,2 TL zam alacak. Bu durumda 2024 Ocak-Temmuz maaşı 11255,67 TL olacak.
DUL VE YETİM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Dul ve yetim maaşı, kaybı yaşanan kişinin geride kalan eşi ve çocukları için bir güvence sağlar. Bu maaşlar, ekonomik açıdan zorluk yaşayanların desteklenmesini amaçlar. Bir eşin vefatı durumunda, kalan eş tarafından dul maaşı talep edilebilir. Aynı şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı da cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.
Toplumda "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim maaşı, kaybedilen sigortalının eşi ve çocuklarına yönelik bir yardımdır. Bu maaşlar, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, vefat eden sigortalının eşine bağlanan maaş olarak tanımlanır ve bu bağlantının Medeni Kanunlara uygun bir evlilik bağına dayanması gerekir.
Diğer yandan, çocuklara yönelik yetim maaşı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu maaşlar, kız ve erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların alacakları maaş süreleri farklılık gösterebilir.
Erkek çocuklar, eğitim görmedikleri durumlarda 18 yaşına kadar, ortaöğretimde oldukları durumlarda 20 yaşına kadar, yükseköğrenimde oldukları durumlarda ise 25 yaşına kadar maaş alabilirler. Ancak, 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocukları içinse durum, evli olmadıkları ve sigortalı bir işte çalışmadıkları sürece yaş sınırlaması olmadan maaş alabilirler.