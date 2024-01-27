Dul ve yetim aylığında zamlı maaş tablosu ortaya çıktı: İşte yeni maaş listesi

Toplumda "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim maaşı, kaybedilen sigortalının eşi ve çocuklarına yönelik bir yardımdır. Bu maaşlar, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, vefat eden sigortalının eşine bağlanan maaş olarak tanımlanır ve bu bağlantının Medeni Kanunlara uygun bir evlilik bağına dayanması gerekir.