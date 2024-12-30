Dul ve Yetim Aylığına 3 Ocak'ta Zam! 9.375 Olarak Ödeniyordu, SSK'da '900 Prim Günü' Detayı

- Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 9.375 TL olarak uygulanıyor.

- Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 6.250 TL oluyor.

- Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.125 TL oluyor.

Ocak artışından sonra bu rakamların altında kalan tüm ölüm aylıkları seyyanen ödemeyle ayrıca yükseltiliyor.