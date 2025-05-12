Düğün, Nişan ve Doğum Fotoğrafı Çektirecekler Dikkat: Artık Zorunlu Olacak

ARTIK BELGESİZ ÇEKİM YAPILAMAYACAK

MYK tarafından onaylanan 'Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı' ulusal yeterliliği, mesleği icra eden kişilerin sahip olması gereken bilgi ve becerileri tanımlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu alanda çalışmak isteyenlerin yeterlilik belgesi alması zorunlu hale geldi.

Belge almak isteyenler hem teorik bilgi hem de uygulama sınavlarına tabi tutulacak. Sınavları başarıyla geçen adaylar, 'yetkin' olarak kabul edilerek belgeli şekilde faaliyet gösterebilecek.