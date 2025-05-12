Düğün, Nişan ve Doğum Fotoğrafı Çektirecekler Dikkat: Artık Zorunlu Olacak
Düğün, nişan ve doğum gibi özel günleri ölümsüzleştiren fotoğrafçı ve kameramanlar için sistem değişti. Artık bu alanda çalışmak isteyenlerin belge alması zorunlu olacak.
Kaynak: AA
Fotoğrafçılık ve kameramanlık alanında yeni bir dönem başlıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), düğün, nişan, doğum gibi özel etkinliklerde görev alan fotoğrafçı ve kameramanlara yönelik ulusal yeterlilik belgesini onayladı. Bu gelişmeyle birlikte sektörde hem kalite artacak hem de yasal bir çerçeve oluşturulmuş olacak.
ARTIK BELGESİZ ÇEKİM YAPILAMAYACAK
MYK tarafından onaylanan 'Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı' ulusal yeterliliği, mesleği icra eden kişilerin sahip olması gereken bilgi ve becerileri tanımlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu alanda çalışmak isteyenlerin yeterlilik belgesi alması zorunlu hale geldi.
Belge almak isteyenler hem teorik bilgi hem de uygulama sınavlarına tabi tutulacak. Sınavları başarıyla geçen adaylar, 'yetkin' olarak kabul edilerek belgeli şekilde faaliyet gösterebilecek.
HİZMET YELPAZESİ GENİŞLEYECEK
Yeni sistem yalnızca düğün, nişan ya da doğum gibi özel günleri kapsamıyor. Aynı zamanda toplantılar, seminerler, konferanslar ve çeşitli kurumsal etkinlikler de bu kapsama dahil. Böylece geniş bir hizmet yelpazesi resmi güvence altına alınmış olacak.
KALİTE YÜKSELECEK
MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, getirilen bu düzenlemenin sektördeki kaliteyi artırmayı hedeflediğini belirterek, "Hayatımızdaki en özel anların, bu alanda yetkin ve belgeli kişilerce kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Bu sistem hem tüketicinin korunmasını sağlayacak hem de hizmet kalitesini yükseltecek." dedi.