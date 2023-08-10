Dolar/TL'ye kritik eşik sınırı: Kur sabitlendi!
Enflasyon ve vergi artışları sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalesiyle dolar/TL kuru, sabit seyir izlemeye başladı.
Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.
Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Merkez Bankası şimdi de dolar kuru 27'yi geçmesin diye ölümüne bir uğraş içinde. Fed bile kendi bastığı dolarla bu kadar uğraşmıyordur. Faizi düşük tutmak ve kuru bastırmak için harcadığımız mesaiyi doğru alanlara harcasak şimdiye kadar enflasyon sorununu çoktan çözmüştük" dedi.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Söz konusu gelişmelerle birlikte dolar/TL, yeni güne dalgalı bir seyirle başlamasının ardından gün içi en yüksek 27,04 TL seviyesine yükselirken en düşük 26,46 TL seviyesini gördü.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 27,01 TL'den tamamlamıştı.