Dolar/TL'ye kritik eşik sınırı: Kur sabitlendi!

Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Merkez Bankası şimdi de dolar kuru 27'yi geçmesin diye ölümüne bir uğraş içinde. Fed bile kendi bastığı dolarla bu kadar uğraşmıyordur. Faizi düşük tutmak ve kuru bastırmak için harcadığımız mesaiyi doğru alanlara harcasak şimdiye kadar enflasyon sorununu çoktan çözmüştük" dedi.