Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi'

Vadeli işlem piyasaları uzmanı Dr. Tolga Uysal, seçim sonrası döviz kurunda 25 TL'ye doğru bir zıplama olabileceğini söyledi.

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Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' - Resim: 1

Döviz kurları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'düşük faiz' ısrarıyla uygulanmaya başlayan politikalar sonrası yükselişini sürdürüyor. 

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Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' - Resim: 2

İktidar ise, dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya ‘arka kapı’dan müdahale ediyor. Azalan rezervler, dış ve iç belirsizlik döviz kurlarına yapılan baskıyı zorlaştırıyor.

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Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' - Resim: 3

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan Deriva Danışmanlık’tan Dr. Tolga Uysal, seçimin ardından kim iktidar olursa olsun politika değişikliği gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: 

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Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' - Resim: 4

“Faizlerin artması diyoruz, bu bir strateji olacaktır ama önce kim gelirse gelsin döviz kurunda 25’lere doğru bir zıplama olacağı kanaatindeyim.

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