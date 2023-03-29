Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi'
Vadeli işlem piyasaları uzmanı Dr. Tolga Uysal, seçim sonrası döviz kurunda 25 TL'ye doğru bir zıplama olabileceğini söyledi.
Döviz kurları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'düşük faiz' ısrarıyla uygulanmaya başlayan politikalar sonrası yükselişini sürdürüyor.
İktidar ise, dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya ‘arka kapı’dan müdahale ediyor. Azalan rezervler, dış ve iç belirsizlik döviz kurlarına yapılan baskıyı zorlaştırıyor.
Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan Deriva Danışmanlık’tan Dr. Tolga Uysal, seçimin ardından kim iktidar olursa olsun politika değişikliği gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Faizlerin artması diyoruz, bu bir strateji olacaktır ama önce kim gelirse gelsin döviz kurunda 25’lere doğru bir zıplama olacağı kanaatindeyim.