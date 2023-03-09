Dolar/TL'de 'seçim' tahmini: Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu kazanırsa dolar ne olur?
ABD'li finans devi Wells Fargo, Türkiye'de yaklaşan seçimlere yönelik iki farklı senaryonun yer aldığı dolar/TL tahmininde bulundu. Raporda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda doların seyri masaya yatırıldı.
ABD'li finans devi Wells Fargo yaklaşan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olası senaryoların yer aldığı bir rapor yayımladı.
Raporda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazandığı senaryoda doların 2023 sonunda 19,5 TL, 2024 ortasında ise 20 TL'ye çıkması bekleniyor.
MUHALEFET SEÇİMİ KAZANIRSA DOLAR GERİLEYECEK
Muhalefetin kazanması durumunda TCMB'nin daha sıkı bir para politikası uygulayacağı tahmin edilirken, bu durumda doların 2023 sonunda 15 TL, 2024 ortasında ise 14 TL'ye gerileyeceği öngörüldü.
ERDOĞAN KAZANIRSA DOLARDA BEKLENTİLER
Raporda, bu değerlendirmelerin ardından iki farklı senaryoda piyasalarda yaşanabileceklere dair öngörüler paylaşıldı. Wells Fargo analistlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 55-60 aralığında.
Bu senaryoda 2. çeyrek sonuna kadar döviz piyasasındaki müdahalelerle doların 19 lira civarındaki sabit seyrinin devam edeceği öngörüldü.