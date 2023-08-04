Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kurda sert dalgalanma!
Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken kur piyasaların açılışında sert dalgalandı. Öte yandan ekonomistler dolar/TL'ye Merkez Bankası müdahalesi olduğunu savunuyor.
Dün açıklanan temmuz ayı enflasyonu (TÜFE) artan vergiler ve TL'deki keskin düşüşle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek aylık yüzde 9.49 yıllık bazda ise yüzde 47.83'e yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.
DOLAR/TL KURU BASKILANDI
Enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.
"KURU BU ŞEKİLDE TUTMAK SAĞLIKLI DEĞİL"
Konuya ilişkin geçen hafta sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeler yer verdi: