Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kurda sert dalgalanma!

Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken kur piyasaların açılışında sert dalgalandı. Öte yandan ekonomistler dolar/TL'ye Merkez Bankası müdahalesi olduğunu savunuyor.

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Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kurda sert dalgalanma! - Resim: 1

Dün açıklanan temmuz ayı enflasyonu (TÜFE) artan vergiler ve TL'deki keskin düşüşle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek aylık yüzde 9.49 yıllık bazda ise yüzde 47.83'e yükseldi.

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Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kurda sert dalgalanma! - Resim: 2

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.

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Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kurda sert dalgalanma! - Resim: 3

DOLAR/TL KURU BASKILANDI

Enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.

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Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kurda sert dalgalanma! - Resim: 4

"KURU BU ŞEKİLDE TUTMAK SAĞLIKLI DEĞİL"

Konuya ilişkin geçen hafta sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeler yer verdi:

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