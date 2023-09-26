Dolar/TL'de 10 ay sonra ilk, kritik eşik aşıldı!

DOLAR ENDEKSİNDE 10 AY SONRA İLK

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar endeksi 106,1 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0570'i test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.