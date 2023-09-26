Dolar/TL'de 10 ay sonra ilk, kritik eşik aşıldı!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken dolar endeksi, 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmeler sonrası dolar kuru rekor seviyeye yakın seyrediyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ediyor.
Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye başladı.
"DAHA UZUN SÜRECEK"
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek" ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.
DOLAR ENDEKSİNDE 10 AY SONRA İLK
Söz konusu gelişmeler sonrası dolar endeksi 106,1 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0570'i test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.