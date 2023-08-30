Doların kaderini bu hamle belirleyecek: Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, faizlerin ne kadar yükseltileceğini açıkladı!
Ekonomist Murat Muratoğlu, dünyanın en büyük bankası JPMorgan'ın Türkiye'nin yıl sonunda faizleri hangi seviyeye çıkaracağını açıkladığı rapora atıf yaparak "Bu açıklama Bakan Şimşek ile yapılan toplantıdan sonra geldi. Bu nedenle çok büyük ihtimalle gerçek olacaktır" yorumunda bulundu.
Türkiye'de dolar kurunun kaderini uluslararası piyasalar ve ABD Merkez Bankası'nın hamlelerinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları da belirlemekte.
Son olarak 24 Ağustos'ta yapılan PPK toplantısı ile 750 baz puanlık faiz artışına giden ve bu alanda Merkez Bankası tarihinin tek seferdeki en yüksek artışını gerçekleştiren Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki TCMB'nin yıl sonuna kadar faizleri hangi seviyeye yükseltmeyi hedeflediği ortaya çıktı.
FAİZ YIL SONUNA KADAR YÜZDE 35'E YÜKSELTİLECEK
Dünyanın en büyük bankası olan ABD merkezli JPMorgan, Türkiye'de yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 35 seviyelerine yükseltilmesini beklediğini açıklarken, bu raporun uluslararası banka yetkililerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeden sonra açıklanması dikkat çekti.
Sözcü TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Murat Muratoğlu, JPMorgan'ın faiz tahmini ve yıl sonu için Merkez Bankası'nın muhtemel hamlelerine yönelik şu ifadeleri kullandı: