Doların kaderini bu hamle belirleyecek: Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, faizlerin ne kadar yükseltileceğini açıkladı!

Son olarak 24 Ağustos'ta yapılan PPK toplantısı ile 750 baz puanlık faiz artışına giden ve bu alanda Merkez Bankası tarihinin tek seferdeki en yüksek artışını gerçekleştiren Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki TCMB'nin yıl sonuna kadar faizleri hangi seviyeye yükseltmeyi hedeflediği ortaya çıktı.