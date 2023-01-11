'Doları seçime kadar tutabilecekler mi?'
Halk TV yazarı Barış Soydan, 'Doları seçime kadar tutabilecekler mi?' başlıklı yazısında kurun geleceğiyle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.
Halk TV yazarı Barış Soydan, dolar/ TL kurunda yaşananlarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
"Yani döviz kurundaki artışın durması ekonominin dinamikleriyle ilişkili değil. Öyleyse?" diyen Soydan, şöyle devam etti:
"Dövizin değerinin artık serbest piyasada belirlenmediği bir sır değil. Türkiye müdahaleli kur rejimine geçti. Ekonomi yönetimi doların belirli bir seviyenin üzerine çıkmasına izin vermiyor. Bunu nasıl yapıyor? Merkez Bankası’nın rezervleriyle.
Bloomberg başta olmak üzere çeşitli kaynaklar geçen yılın başından Ekim ayına kadar rezervlerden piyasaya 100 milyar doların üzerinde satış yapıldığını söylüyor. Ekim’den sonra da müdahale devam etti. Sadece geçen haftanın Çarşamba ve Perşembe günleri piyasaya 2.5 milyar dolardan fazla yakın satış yapıldığı hesaplanıyor.
Bu değirmenin suyu nereden geliyor? İhracatçılardan, turizmcilerden ve “dost” liderlerlerden. İhracatçılar ve turizmciler geçen yıl yürürlüğe giren uygulama kapsamında döviz gelirlerinin yüzde 40’ını zorunlu olarak Merkez Bankası’na satıyorlar. Yaklaşık 250 milyar dolar ihracat yapan bir ülke için büyük para.