'Doları seçime kadar tutabilecekler mi?'

"Yani döviz kurundaki artışın durması ekonominin dinamikleriyle ilişkili değil. Öyleyse?" diyen Soydan, şöyle devam etti:

"Dövizin değerinin artık serbest piyasada belirlenmediği bir sır değil. Türkiye müdahaleli kur rejimine geçti. Ekonomi yönetimi doların belirli bir seviyenin üzerine çıkmasına izin vermiyor. Bunu nasıl yapıyor? Merkez Bankası’nın rezervleriyle.