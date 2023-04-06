Dolarda tedirgin eden tahmin: HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti!
Merkezi Londra'da bulunan ve dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kuruluşlarından biri olan HSBC, daha önce 21 TL olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL beklentisini yukarı doğru çekti. HSBC, seçim sonuçları nasıl olursa olsun Türk lirasının zayıflamasının olası olduğuna dikkat çekti.
Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
14 Mayıs seçimleri öncesi yabancı bankaların seçim sonrasına yönelik dolar/TL analizlerine de yenisi eklendi.
"TL'NİN ZAYIFLAMASI OLASI"
HSBC de Morgan Stanley gibi seçim sonuçları nasıl olursa olsun Türk lirasının zayıflamasının olası olduğuna dikkat çekti.
"DAHA GENİŞ BİR DÜZELTMEYE YOL AÇACAK"
Raporda, bozulan temeller ve TL'nin aşırı değerlendiğine dair işaretlerin kurda bankanın daha önce öngördüğünden daha geniş bir düzeltmeye yol açabileceği belirtildi.