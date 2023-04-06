Dolarda tedirgin eden tahmin: HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti!

Merkezi Londra'da bulunan ve dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kuruluşlarından biri olan HSBC, daha önce 21 TL olarak açıkladığı yıl sonu dolar/TL beklentisini yukarı doğru çekti. HSBC, seçim sonuçları nasıl olursa olsun Türk lirasının zayıflamasının olası olduğuna dikkat çekti.

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Dolarda tedirgin eden tahmin: HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti! - Resim: 1

Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

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Dolarda tedirgin eden tahmin: HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti! - Resim: 2

14 Mayıs seçimleri öncesi yabancı bankaların seçim sonrasına yönelik dolar/TL analizlerine de yenisi eklendi.

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Dolarda tedirgin eden tahmin: HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti! - Resim: 3

"TL'NİN ZAYIFLAMASI OLASI"

HSBC de Morgan Stanley gibi seçim sonuçları nasıl olursa olsun Türk lirasının zayıflamasının olası olduğuna dikkat çekti.

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Dolarda tedirgin eden tahmin: HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti! - Resim: 4

"DAHA GENİŞ BİR DÜZELTMEYE YOL AÇACAK"

Raporda, bozulan temeller ve TL'nin aşırı değerlendiğine dair işaretlerin kurda bankanın daha önce öngördüğünden daha geniş bir düzeltmeye yol açabileceği belirtildi.

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