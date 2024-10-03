Dolar'da 41 Lira Depremi: Piyasalarda Kıyamet Kopacak
Ekonomistlerden uykuları kaçıracak açıklama geldi. Doların 41 lira olacağı tarih açıklandı.
Kaynak: Reuters
Reuters'ın 'gelişmekte olan piyasa para birimleri' anketine göre, yıl sonunda doların Türk lirası karşısında yüzde 5 değer kazanacağı öngörülüyor. Ankete göre, doların 12 ay içinde 41 lira seviyesini geçmesi bekleniyor. Anket sonuçları, dolar/TL’nin önümüzdeki ay 34,6267, yıl sonunda ise 36 lira olacağını gösteriyor. Altı ay sonra 37,67 lirayı, 12 ay sonra ise 41,25 lirayı geçmesi öngörülüyor.
YATIRIMCILAR DİKKAT
Geçen yıl dolar karşısında değer kaybeden para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 50 baz puan indirmesiyle toparlanma sürecine girmişti. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell’ın muhtemel 25 baz puanlık bir indirim yapacağı sinyalleri ve Orta Doğu’daki artan gerilim, yatırımcıların dolara yönelmesine neden olarak bu toparlanmayı sınırlıyor.
YATIRIMCILAR DİKKAT
Geçen yıl dolar karşısında değer kaybeden para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 50 baz puan indirmesiyle toparlanma sürecine girmişti. Ancak, Fed Başkanı Jerome Powell’ın muhtemel 25 baz puanlık bir indirim yapacağı sinyalleri ve Orta Doğu’daki artan gerilim, yatırımcıların dolara yönelmesine neden olarak bu toparlanmayı sınırlıyor.