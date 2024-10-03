Dolar'da 41 Lira Depremi: Piyasalarda Kıyamet Kopacak

Reuters'ın 'gelişmekte olan piyasa para birimleri' anketine göre, yıl sonunda doların Türk lirası karşısında yüzde 5 değer kazanacağı öngörülüyor. Ankete göre, doların 12 ay içinde 41 lira seviyesini geçmesi bekleniyor. Anket sonuçları, dolar/TL’nin önümüzdeki ay 34,6267, yıl sonunda ise 36 lira olacağını gösteriyor. Altı ay sonra 37,67 lirayı, 12 ay sonra ise 41,25 lirayı geçmesi öngörülüyor.