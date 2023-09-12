Dolar ve euroda günün ilk rakamları
Merkez Bankası'nın politika faizini 750 baz puan artırmasının ardından dolar ve euroda yaşanan hareketlilik devam ediyor.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda geçen hafta 750 baz puanlık daha faiz artışı yapıldı. Karardan sonra düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.
Dolar kuru güne 26,86 TL'den başladı.
Euro ise 28,87'den işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yemin etmesinin ardından açıkladığı kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu.
Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.