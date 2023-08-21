Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.