Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı
Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası döviz kurunda başlayan dalgalı hareket bu hafta da devam ediyor. Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.
Dolar haftanın ilk gününe 27,17 TL'den başladı.
Euro ise yatay seyirde, 29,57 TL'den işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yemin etmesinin ardından açıkladığı kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu.