Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası döviz kurunda başlayan dalgalı hareket bu hafta da devam ediyor. Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı.

Dolar Euro Merkez Bankası
Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı - Resim: 1

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen ve Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.

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Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı - Resim: 2

Dolar haftanın ilk gününe 27,17 TL'den başladı.

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Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı - Resim: 3

Euro ise yatay seyirde, 29,57 TL'den işlem görüyor.

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Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yemin etmesinin ardından açıkladığı kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu.

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