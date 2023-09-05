Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar kuru Salı gününe 26,78 TL'den başlarken, Euro 28,90 TL'den başladı.
Dolar kuru salı gününe 26,78 TL'den başlarken, Euro 28,90 TL'den başladı.
Bugün gözler Kabine toplantısında... Yakın zamanda duyurulması beklenen Orta Vadeli Program'a bu akşamki kabine toplantısında son şeklinin verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Soçi'ye gitti. Erdoğan'a Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'da eşlik etti.
Ağustos ayı enflasyonu ulaştırmaya gelen zamlar ve Türk Lirasındaki kayıpların öncülüğünde beklentileri aştı.