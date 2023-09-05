Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar kuru Salı gününe 26,78 TL'den başlarken, Euro 28,90 TL'den başladı.

Dolar Euro
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Dolar ve euro güne nasıl başladı? - Resim: 1

Dolar kuru salı gününe 26,78 TL'den başlarken, Euro 28,90 TL'den başladı.

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Dolar ve euro güne nasıl başladı? - Resim: 2

Bugün gözler Kabine toplantısında... Yakın zamanda duyurulması beklenen Orta Vadeli Program'a bu akşamki kabine toplantısında son şeklinin verilmesi bekleniyor.

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Dolar ve euro güne nasıl başladı? - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Soçi'ye gitti. Erdoğan'a Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'da eşlik etti.

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Dolar ve euro güne nasıl başladı? - Resim: 4

Ağustos ayı enflasyonu ulaştırmaya gelen zamlar ve Türk Lirasındaki kayıpların öncülüğünde beklentileri aştı.

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